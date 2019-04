„Grünes Rethem“ in Aktion: Hier geht es um die Pflege am Gedenkstein für die Opfer der der Schlacht um Rethem im April 1945. FotoS: Fred Raczkowski

Rethem - Von Fred Raczkowski. Es wurde schon viel erreicht, es bleibt aber auch noch viel zu tun: Das ist die Bilanz der Aktiven im Arbeitskreis Stadtbild (AKS) nach zehn Jahren. Bürgermeister Frank Leverenz freute sich über das Engagement der Ehrenamtlichen, übte aber auch heftige Kritik an der aktuellen politischen Diskussion in der Allerstadt.

Beim Thema Veränderung der kommunalen Strukturen, Fusionen mit anderen Gemeinden, habe man sich schon 2015 darauf verständigt, bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 eine gemeinsame Aussage zu treffen, wo die Reise hingehen solle. Leverenz: „Heute sind wir da exakt an dem Punkt, an dem wir uns schon vor vier Jahren befanden.“ Dabei sei man mit dem Konstrukt Samtgemeinde auf Dauer nicht überlebensfähig: „Bomlitz und Walsrode haben gezeigt, wie es geht.“

Lob vom Bürgermeister gab es dagegen für die Aktivitäten des AKS, wobei der Energie- und Gewerbepark (Egra) sicherlich das bedeutendste Vorzeigeobjekt sei. Einen zusätzlichen Schub habe es durch die Aufnahme Rethems in das Städtebauförderprogramm gegeben: „Auch die Idee, hier einen Antrag zu stellen, war durch die Egra an den Rat herangetragen worden.“

Egra-Geschäftsführer Dieter Moll wies daraufhin, dass die Gesellschaft aus dem Arbeitskreis Stadtbild heraus gegründet worden war. Das Hauptziel sei gewesen, die Stärkung des ländlichen Raums durch die Schaffung von Arbeitsplätzen zu erreichen. Moll: „80 Arbeitsplätze wurden geschaffen und im zweiten Abschnitt sollen noch einmal 75 hinzukommen.“ Allerdings: „Die Investoren stehen nicht gerade Schlange.“

Es sei in den vergangenen zehn Jahren, so der Geschäfstführer, zwar viel erreicht worden, aber in einigen Bereichen gebe es noch Handlungsbedarf. Ein Jugendtreff und Spielmöglichkeiten für Kinder würden ebenso noch fehlen, wie ein Kunstpark. Vor allem aber fehle nach wie vor ein Stadtentwicklungskonzept.

Eine positive Bilanz zog auch Marika Iversen-Daube für die Gruppe „Grünes Rethem“. In den vergangenen Jahren habe es neben der Pflege und Anlage von Beeten im Stadtbereich verschiedene Aktionen gegeben: Oster-, Herbst- oder Weihnachtsdeko und Pflanzenmärkte zum Beispiel. Fachliche Unterstützung habe es dabei stets von Gärtnermeister Wilhelm Müller, aber auch von den Mitarbeitern des Bauhofs gegeben.

Allerdings haben die aktiven „Grünen“ ein akutes Personalproblem: „Doris Ehlers und ich arbeiten zurzeit allein, wir brauchen dringend Unterstützung“, berichtete Marika Iversen-Daube. Ihr Appell an die Rethemer: „Alle Bürger sollten sich als Teil der Gemeinschaft verstehen und ihren Teil zur Verschönerung der Stadt beitragen.“ Jonas Wussow stand ihr zur Seite: „Eine Arbeitsstunde im Jahr wäre schon eine große Hilfe.