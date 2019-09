Schöne Sachen zu fairen Preisen

Rethem – Eine kräftige Dusche von oben hatte vor einem Jahr erst einmal Besucher und Aussteller geschockt. Doch diesmal blieb es von Anfang an trocken auf dem Rethemer Aldi-Parkplatz: Bestes Flohmarkt-Wetter sorgte am Samstag für ein ungestörtes Ein- und Verkaufsvergnügen.

Um die 60 Stände waren es zuweilen in den vergangenen Jahren gewesen. Dass es auch mal weniger wurden, lag nicht nur am launischen Wetter, sondern an den großen Flohmärkten in der Region zur gleichen Zeit. So gab es auch diesmal einige Lücken auf dem großen Parkplatz-Areal von Hol ab! und Aldi.

Trotzdem wurden wieder jede Menge schöner Sachen zu fairen Preisen angeboten. So ist der Rethemer Flohmarkt eben schon seit Jahren: überschaubar, gemütlich und besonders bei Familien beliebt.

Zwei Dinge fallen besonders auf: Erstens scheinen immer mehr Verkäufer direkt aus Rethem und Umgebung zu kommen. Ortsnah mal als Händler die alten Sachen an den Mann oder die Frau zu bringen: Das macht nicht nur Spaß, sondern kann auch die Haushaltskasse auffüllen. Für die Käufer hat das mitunter Vorteile: Man kennt sich und setzt auf die Fairness des Verkäufers aus der Nachbarschaft. Was nicht heißen soll, dass unter Nachbarn nicht auch nach Herzenslust gefeilscht werden darf.

Zweitens ist es die Vielfalt und Originalität des gesamten Angebots: Hier werden wirklich gut erhaltene Funde vom Dachboden und schöner Trödel im besten Sinne präsentiert. Vom Ölgemälde bis zum Samowar, von alten Handwerkszeugen bis zum süßen Kuscheltier: Wenn auch der Preis am Ende stimmt, kann man hier wirklich Schnäppchen machen.

Recht groß war wieder das Angebot für die jüngsten Marktbesucher. Gut erhaltene Kinderbekleidung und eine beachtliche Auswahl an Kuscheltieren und Spielzeug warteten auf junge Interessenten.

Natürlich fanden sich nicht nur Angebote von Rethemern für Rethemer. Der Traditionsmarkt hat inzwischen auch bei Hobby-Händlern aus der ganzen Region einen positiven Ruf als besonders gut organisierte Veranstaltung. Das ist seit Jahren vor allem Ingo Lauchstädt (Hol ab!) zu verdanken, der das bunte Treiben im Namen der Rethemer Kaufmannschaft organisiert. fra