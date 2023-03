Schnelles Internet für ganz Bierde

Von: Klaus Müller

Der 89-jährige Alfred Buchholz ließ sich von Arnd Helberg vom Glasfaser-Anschluss überzeugen. © Müller

In Bierde sollen alle Haushalte mit Glasfaser versorgt werden. Auch die Gemeinde Häuslingen ist auf einem guten Weg. Weiße Flecken gibt es in Altenwahlingen und Böhme.

Böhme – In der Samtgemeinde Rethem ist schnelles Internet für alle kein Zauberwort mehr. Häuslingen mit Bürgermeister Cort-Brün Voige hat begonnen. Klein Häuslingen sei komplett versorgt, sagt er. Nun soll es in Groß Häuslingen weitergehen. Auch in der Neubausiedlung hat das Verdener Unternehmen Marco Bungalski Glasfaser verlegt. Voige: „Das ist die Firma, die uns immer noch die Treue gehalten hat.“

In der Gemeinde Frankenfeld hatte Bürgermeister Sascha Wöhlk mit Anwohnern gesprochen, um Anschlüsse zu realisieren. Die Frankenfelder sehen jedoch keine Chance auf eine flächendeckende Versorgung. Aufgrund mehrerer Neubauten gibt es jedoch Hoffnung für den Westereschweg.

Gert Jastremski, Bürgermeister der Gemeinde Böhme, und der Bierder Ratsherr Arnd Helberg engagieren sich ebenfalls für schnelles Internet. In Bierde vor allem, aber auch in Böhme und Altenwahlingen warten jetzt viele Menschen, dass es weitergeht. Bungalski hatte zunächst einen Stopp angekündigt, weil er finanziell nicht mehr weiterkam. Der Staat hat dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht, die zugesagten Zuschüsse für das schnelle Internet auf dem Land wurden auf die Hälfte gekürzt.

Samtgemeindebürgermeister Björn Symank suchte immer wieder das Gespräch mit dem Verdener Unternehmen Bungalski. Auch Ideen wie ein eigenes kommunales Förderprogramm gab es. Diesem hatte der Böhmer Rat zwischenzeitlich sogar zugestimmt, allerdings wurde das Programm wegen weiter gestiegener Tiefbaukosten gestoppt. Symank handelte schließlich aus, dass Bungalski vom ursprünglichen Ausbaustopp abrückt. Für fast 300 zusätzliche Haushalte konnten Anschlüsse ermöglicht werden.

Zwischen 499 und 999 Euro werden die Leistungen der Firma Bungalski pro Anschluss kosten, weil der Tiefbau teuer geworden ist und weil das Verdener Unternehmen nicht mehr aus dem vollen Finanztopf schöpfen konnte, nachdem 300 Anschlüsse in der Samtgemeinde gesichert waren.

Der Bierder Ratsherr und Unternehmer Arnd Helberg startete eine beispiellose Privatinitiative. Tagelang ist er in Bierde von Haus zu Haus gegangen und hat die Vorzüge des schnellen Internets angepriesen. Nun hat er Bilanz gezogen: „Ganz Bierde möchte den Anschluss haben, auch viele ältere Menschen, die ich überzeugen konnte, dass diese Investition ihre Immobilie wesentlich wertvoller machen wird. Dass ich dabei sogar noch einen 89-jährigen Mann aus meinem Ort für den Glasfiber-Anschluss begeistern konnte, hat mich besonders gefreut.“

Arnd Helberg sieht in seiner Initiative den Einsatz eines gewählten Ratsherrn, der zeigen müsse, dass er sich für seinen Ort engagiere. „Lieber still und leise“, aber bei der letzten Sitzung des Rates sei das Thema, das viele interessiert, doch auf den Tisch gekommen. Und Arnd Helberg hofft genauso wie Bürgermeister Jastremski, dass noch viele aus der Gemeinde folgen werden.

Helberg hat eine Liste mit 140 Namen an Bungalski überreicht. „Wir werden in den nächsten Tagen zusammensitzen und schauen, dass wir diesen Auftrag noch umsetzen können“, sagte Vertriebsleiter Volker Schimanski unserer Zeitung. Er betonte, dass das Unternehmen, das mit 40 Mitarbeitern in der Samtgemeinde und im Walsroder Stadtgebiet aktiv gewesen sei, Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Kommunen lege, die sich sehr große Mühe gegeben hätten, dem schnellen Internet auf dem Land eine Chance zu geben. Schimanski sagte, dass Bungalski nach „eigenwirtschaftlichen Erwägungen“ die Kosten für die Interessenten berechnen wolle. Eine definitive Antwort werde es allerdings erst in einigen Wochen geben können. Zurzeit seien die Teams in Verden aktiv.