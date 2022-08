Ein Schmutzfilm auf dem Rethemer Fährsee

Von: Florian Adolph

Das Wasser schäumt. Die braune Verunreinigung ist auf Fotos vom Freitagvormittag deutlich zu erkennen. © Fritz Bätje

Ein möglicher Umweltschaden wurde am Freitag in dem Rethemer Gewässer entdeckt. Die Ursache ist noch unbekannt.

Rethem – Ein brauner, übel riechender Schmutzfilm liegt auf der Oberfläche des Fährsees, dort wo er auf den Strand trifft, schäumt das Wasser.

Der mögliche Umweltschaden wurde am Freitagmorgen entdeckt. Der Campingplatzwart des Freizeitpark Rethemer Fähre hat den kleinen Strand, an dem Badende üblicherweise in den See einsteigen, daraufhin eigenständig mit rotem Absperrband gesichert.

Die Verunreinigung sorgte für einige Unruhe auf dem Campingplatz und natürlich wurden die zuständigen Behörden informiert. Kevin Grochotzky, Fachbereichsleiter für Bürgerdienste der Samtgemeinde Rethem (Aller) hatte hierzu gestern Folgendes zu berichten:

„Heute Vormittag hat uns die Untere Wasserbehörde, Landkreis Heidekreis aus Soltau angerufen und um Amtshilfe gebeten. Wir sollten überprüfen, ob die Meldung über verschmutztes Wasser, die bei ihnen einging, stimmt.“

Die Samtgemeinde schickte hierzu einen Bautechniker zum See, um die Situation genauer zu betrachten. Dieser bestätigte die Meldung. Fachbereichsleiter Grochotzky fuhr daraufhin selbst raus, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen.

Fachbereichsleiter Kevin Grochotzky steht vor dem, vom Campingplatzwart abgesperrten, Strand auf dem Gelände des Freizeitpark Rethemer Fähre. © Florian Adolph

„Wir machen keine Gewässerproben, aber hier liegt der Verdacht auf eine Verunreinigung nahe. Irgendetwas ist auf jeden Fall mit dem Wasser nicht in Ordnung“, sagt er.

Als der Autor beim Fährsee ankam, war der Schmutzfilm zwar nicht mehr so stark sichtbar wie auf den Fotos vom Morgen, aber Entwarnung kann deswegen noch keine gegeben werden. Kevin Grochotzky erklärt, dass sich der Schmutz inzwischen sicherlich im Wasser verteilt hat.

Der Fachbereichsleiter kennt allerdings keine Industrie, die nah genug am See liegt, um für den Dreck verantwortlich zu sein. Auf die Frage, ob es sich bei der Verunreinigung um Gülle handeln könnte, mit der in den letzten Tagen wohl in unmittelbarer Nähe zum See gedüngt wurde, antwortet er: „Ich möchte keinen voreiligen Verdacht äußern, was das ist und wer dafür verantwortlich sein könnte.“

Es gibt also bisher nichts Konkretes darüber, wobei es sich bei der Substanz im Wasser handelt und ob diese gefährlich ist, nur Vermutungen. Genaueres werden wohl erst Gewässerproben zeigen. Die Wasserbehörde des Landkreises wird das Untersuchverfahren leiten. Die Ergebnisse entscheiden dann, wie es weitergeht. Möglicherweise gibt es schon nächste Woche neue Informationen.

Natürlich wird die Verdener Aller-Zeitung die Sache weiter verfolgen und darüber berichten. Bis feststeht, worum es sich bei der braunen Brühe handelt, ist es allerdings sicherlich nicht ratsam, Abkühlung im Wasser des Fährsees zu suchen.