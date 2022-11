Claudia Schiesgeries neue Ortsbeauftragte der Johanniter in Schwarmstedt

Bei der Amtseinführung (v.l.): Marc Nieber, Claudia Schiesgeries und Landrat Jens Grote. © Johanniter/Bettina Martin

Neue Amtsinhaberin erlebt einen Gänsehautmoment.

Schwarmstedt – Der Ortsverband Aller-Leine der Johanniter in Schwarmstedt hat mit Claudia Schiesgeries offiziell eine neue Ortsbeauftragte. Die 57-Jährige wurde in einem feierlichen Gottesdienst in ihr neues Amt eingeführt und erhielt den kirchlichen Segen für ihre neue Aufgabe.

Ortsverbandspastor Frank Richter fragte sich in seiner Predigt, wie ein „biblisches Anforderungsprofil“ für eine Führungskraft bei den Johannitern aussehen könne. Er bemühte dazu den Apostel Paulus im zwölften Kapitel des Römerbriefs, Verse 9 bis 18, und sagte: „Ich fasse die Bibelstelle kurz zusammen: Es geht um Nächstenliebe als Führungsqualität!“

Die neue Ortsbeauftragte war spürbar gerührt. „Das war alles ein einziger Gänsehautmoment“, verriet sie im Anschluss an den Gottesdienst. Ihre Motivation? „Ich mache das einfach gern.“ Claudia Schiesgeries ist keine Unbekannte im Heidekreis. Seit vielen Jahren ist die SPD-Frau ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Schwarmstedt, außerdem bekleidet sie das Amt der stellvertretenden Landrätin und sitzt im Kreisausschuss sowie im Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Feuerwehr. Den Sinn fürs Ehrenamt und Engagement für die Gesellschaft hat sie im Blut, schreiben die Johanniter.

Etwas, das Walter Busse, Mitglied im Vorstand des Regionalverbands Niedersachsen Mitte, sehr schätzt. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es solche Menschen gibt. Das Amt der Ortsbeauftragten ist ein unbezahltes Ehrenamt und gleichberechtigt mit dem Dienststellenleiter. Das ist eine große Verantwortung, die man trägt. Danke Claudia, dass du unserer Bitte gefolgt bist“, sagte der Regionalvorstand.

Claudia Schiesgeries folgt auf den früheren Ortsbeauftragten Hermann Völker und führt den Ortsverband Aller-Leine gemeinsam mit Dienststellenleiter Marc Nieber. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und weiß, dass ich mit Claudia eine starke und verlässliche Ortsbeauftragte an meiner Seite habe, die sich tatkräftig für die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde einsetzen wird“, ist sich Nieber sicher.

Der Amtseinführung wohnten zahlreiche Vertretende aus Politik, Wirtschaft, von den Johannitern und anderen Organisationen bei, darunter der Landrat Jens Grote, der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke sowie Björn Gehrs, Samtgemeindedirektor Schwarmstedt.