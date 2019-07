Scheune gerät in Brand

Häuslingen – Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in der Straße Schwarzer Weg in Häuslingen eine Scheune in Brand, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Flammen konnten durch die sofort hinzugerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden, ehe das ganze Gebäude abbrannte. In der Scheune gelagerte Heuballen sowie ein abgestellter Traktor wurden durch das Feuer beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.