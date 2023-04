Rethemer Cross-Piloten freuen sich auf Saisonstart mit neuen Motoren

+ © Seeliger Racing Benett Zobel (l.) und Sven Seeliger (Mitte) freuen sich auf die neue Saison. © Seeliger Racing

Die Deutsche Rallycross Meisterschaft steht bevor und Sven Seeliger und Benett Zobel sind hochmotiviert.

Rethem – Die Saison der Deutschen Rallycross Meisterschaft (DRX) beginnt am Wochenende 29. und 30. April in Buxtehude. Für einen guten Saisonstart hat das Team Seeligerracing seinen zwei leistungsstarken Ford Fiesta ST neue Motoren spendiert. Das war aber noch längst nicht alles, was die Rethemer Cross-Piloten Sven Seeliger und Benett Zobel in der Winterpause geleistet haben.

Die Erwartungen sind hoch, schließlich haben Zobel und Seeliger in der vergangenen Saison um den Titel gekämpft. Es ging äußerst knapp zu, und erst im letzten Rennen fiel die Titelentscheidung. Unglücklicherweise blieben für Seeligerracing nur die Plätze vier und fünf in der Endabrechnung. Schuld waren unter anderem Motorschäden, die wertvolle Punkte kosteten, schreibt das Team.

Das soll in diesem Jahr anders werden: „Neuer Lack, neue Technik, neue Motoren“, fasst Teamchef Seeliger mit wenigen Worten zusammen, was im Winter viel Arbeit gemacht hat und das Team in diesem Jahr nach vorne bringen soll. Im Inneren der beiden Renn-Fiesta sollen mehr PS für Vortrieb sorgen, ein neues Design wird das äußere Erscheinungsbild aufwerten.

Schrauber willkommen: Helfende Hände im Team gern gesehen

„Wir suchen übrigens noch ein paar helfende Hände. Wer sich also für Motoren und Elektronik interessiert und allgemein viel Spaß am Schrauben hat, sollte mit uns Kontakt aufnehmen. Wir würden uns über jede Unterstützung wirklich sehr freuen“, wirbt Zobel für das Projekt Titeljagd 2023. Kontakt zum Team kann über die einschlägigen sozialen Netzwerke aufgenommen werden, dort gibt es auch viele weitere Informationen über Fahrer, Fahrzeuge und die spektakuläre Rennserie Rallycross.

Routinier Sven Seeliger kennt den legendären Estering in Buxtehude, auf dem in diesem Jahr wieder ein Lauf zur Weltmeisterschaft stattfinden wird, wie seine Westentasche. Benett Zobel konnte dort beim großen Saisonfinale im vergangenen Jahr sogar zwei Finalsiege einfahren. Für das hochmotivierte Duo geht es am 29. und 30. April endlich wieder los, sowohl am Samstag als auch am Sonntag wird ein eigenständiger Meisterschaftslauf ausgetragen. Die Doppelveranstaltung gleich zu Saisonbeginn wird Fahrern und Material viel abverlangen, beinhaltet einen Zeitplan voller Rennaction. Mit guten Resultaten kann aber auch der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. „Bald wissen wir mehr“, schmunzelt Seeliger, und seine Vorfreude, dass es bald wieder los geht, steht ihm ins Gesicht geschrieben.

Mehr Infos unter www.seeligerracing.de.