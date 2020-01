Rosthaufen mit viel Potenzial

Altenboitzen - Von Reike Raczkowski. Wenn Carsten Recht über Schlepptender spricht, über den Luttermöller-Zahnradantrieb oder die Klien-Lindner-Hohlachse, dann leuchten seine Augen und der Laie staunt. Der ehrenamtliche Geschäftsführer der Böhmetalbahn zeigt den Neuzugang auf dem alten Bahnhof in Altenboitzen: eine Dampflok aus dem Jahre 1927.

Für den Außenstehenden sieht das Gefährt derzeit vor allem nach einem Haufen rostigen Blech aus. Aber Recht ist überzeugt: Wenn das Ding erst mal wieder fit ist, wird es auf Eisenbahnfans eine große Anziehungskraft ausüben. „Auf der ganzen Welt gibt es bisher nur eine Lok dieser Art, die in Betrieb ist. Sie fährt beim Frankfurter Feldbahnmuseum. Unsere wäre dann die Zweite.“

„Gebaut wurde die Zugmaschine 1927 von Orenstein & Koppel“, erzählt Recht. Sie sei viele Jahrzehnte in einer Zuckerfabrik in Argentinien im Einsatz gewesen. 2003 kam sie nach England. Die Böhmetalbahn hat das Gefährt von einem Eisenbahnsammler aus Canterbury erworben. Seit November steht das alte Dampfross in Altenboitzen. Für die Finanzierung gab es eine Landesförderung aus dem ZILE-Programm (Zuwendungen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung).

Recht lächelt, wenn er den Blechhaufen betrachtet. „Klar, da steckt noch einiges an Arbeit drin.“ Nicht nur müssten die Eisenbahnfreunde die Einzelteile entrosten und daran herumbasteln. Auch Berufsschüler aus dem Metallbaubereich sollen sich an einigen Teilen versuchen. „Wir stehen schon mit Lehrern in Kontakt. Da besteht grundsätzliches Interesse.“ Für die größte Herausforderung müssten allerdings Profis ran: „Der Heizkessel kann repariert werden, das hat uns ein Sachverständiger vom Tüv mittlerweile bestätigt“, so Recht. „Jetzt muss nur noch die Wandstärke gemessen werden und ein älteres eingeschweißtes Kesselblech erneuert werden.“ 1927 seien sehr starke Bleche verbaut worden, sodass noch genug „Fleisch“ vorhanden sei. „Nun müssen wir noch eine Firma finden, die das kostengünstig erledigt.“ Wahrscheinlich werde die Reparatur in Tschechien vorgenommen.

Bis die Dampflok mit ihren stolzen 90 PS durch die Landschaft tuckert, wird aber wohl noch etwas Wasser die Böhme hinunter fließen. Ein bis zwei Jahre werde es sicherlich dauern, bis das alte Dampfross wieder fahrbereit ist, berichtet Recht.

Aber auch wenn es im Jahr 2020 wahrscheinlich noch keine Jungfernfahrt der alten Dampflok mit der Nummer 11309 geben wird, herrscht regelrecht Aufbruchstimmung bei Carsten Recht und seinen Eisenbahnfreunden. „Naja, wir haben ja auch ansonsten viel vor in diesem Jahr.“ Er erzählt: „Die Strecke wird, sobald das Wetter es zulässt, weiter ausgebaut.“ So sollen die Züge künftig nicht mehr in Hollige-West enden, sondern bis nach Vorwalsrode fahren. Dafür müssen die Mitarbeiter der Böhmetalbahn wahrscheinlich einige Wochen lang die Strecke fleißig „umspuren“ und Gleise verlegen. Außerdem stünden in 2020 noch die Sanierung der Feldscheune, des Beamtenwohnhauses und der Bahnhofsgebäude auf dem Zettel der Eisenbahnfreunde. „Ja, das ist ein sportliches Programm“, so Recht. „Aber wir freuen uns alle schon.“