Rosen zum Weltfrauentag im Kindergarten Böhme

Zum Internationalen Frauentag verteilten DGB und die Gewerkschaften GEW, GdP, ver.di sowie NGG im Heidekreis 2 000 rote Rosen plus Flyer. „Wir besuchen vorrangig Frauen in prekären Jobs, Frauen die schwere und verantwortliche Arbeit machen, Frauen die Courage und Solidarität beweisen“, so der Organisator der Aktion, Charly Braun, in einer Mitteilung. Im Kindergarten Böhme besprachen die Erzieherinnen mit Christel Dietrich und Braun das Versprechen der Landesregierung, das Kita-Gesetz zu verbessern. Pädagogisch nötig sei eine dritte Fachkraft in den Gruppen. Dietrich, sozial und gewerkschaftlich engagierte Bierderin: „Der Internationale Frauentag ist seit 1911 weltweiter Aktionstag für die Rechte der Frauen. Das beschloss die zweite internationale Konferenz sozialistischer Frauen.“ Das Bild zeigt Anja Geisler (Mitte), Julia Martin (3.v.r.) und Regina Meyer (2.v.r.) vom Kindergarten Böhme, Christel Dietrich (2.v.l.), Hannelore Dettmer (3.v.l.) und Hanna Dammann (l.) vom SoVD sowie Charly Braun vom DGB. - Foto: Bätje