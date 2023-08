Retten, was zu retten ist: Getreideernte im Heidekreis in vollem Gange

Von: Klaus Müller

Ohne Pause auf dem Roggenfeld unterwegs: Rebekka Stümpel, Manuel Guy und sein 15-jähriger Sohn Lukas (v.l.), der kräftig mit anfasst. © Müller

Die Getreideernte im Heidekreis ist in vollem Gange, doch jeder Regenschauer wirft die Landwirte zurück.

Stöcken – Überall sieht man sie, die riesigen Mähdrescher, die über die Getreidefelder ziehen. Regenpause am sehr warmen Freitag. „Und ich werde noch in die Nacht hinein mähen müssen“, sagt Manuel Guy aus Westen, der am Mittwoch gerade gemeinsam mit Junglandwirtin Rebekka Stümpel aus Stöcken ein 20 Hektar großes Roggenfeld gemäht hatte.

Das Korn wurde sofort gedroschen und zu den Genossenschaften gebracht. Hektik war angesagt: „Wir wollen versuchen, noch vor dem nächsten Regen fertig zu werden, damit der Ertrag des Getreides noch einigermaßen absetzbar ist.“

Das feuchte Wetter der letzten Tage hatte die Pflanze umgeknickt, sodass der Mähdrescher die Ähre nicht mehr erfassen konnte. „Und neue Nässe, wie sie für Samstagfrüh angesagt ist, wäre nicht so gut für das Korn, das dann anfängt, in der Ähre zu keimen“, erklärte Rebekka, die vor einigen Jahren lernen musste, solch ein großes Gefährt über den Acker zu lenken. „Aber das kann man alles schaffen“, freute sie sich über eine erfolgreiche nächste Runde bei sengender Hitze und einer Mückenschlacht an einem kleinen Wirtschaftsweg, wo die reifen Birnen besonders hoch hängen.

Die Getreideernte soll in diesem Jahr wesentlich schlechter ausfallen, haben die Funktionäre des Landvolkes prognostiziert. Einige sehr warme Tage hintereinander könnten noch helfen.

„Aber wenn das Korn einmal wieder feucht geworden ist, wenn die Melde und das Rankgewächs wieder mehr wächst, wird daraus wohl kaum mehr etwas werden“, so Manuel Guy. Dann kann es passieren, dass die Ernte zur Biogasanlage gebracht werden muss, um überhaupt noch etwas zu erwirtschaften.