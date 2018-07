Rethemer Kulturring bittet zur Löns-Veranstaltung mit Olivier Theobald nach Walsrode

Was den Schweizer mit dem Heidedichter verbindet

+ © Müller Adelheid Pöpping, Gerhard Zahmel und Monika Seidel (v.l.) werben für die Veranstaltung des Kulturrings am 8. August. © Müller

Rethem/Walsrode - Der Kulturring Rethem lädt für Mittwoch, 8. August, 15 Uhr, zu einer ganz besonderen Veranstaltung in das Walsroder Heidemuseum ein. Gerhard Zahmel, Vorsitzender des Vereins: „Uns ist es gelungen, rechtzeitig zu den Löns-Veranstaltungen in diesem Jahr den Schweizer Dichter Olivier Theobald zu gewinnen, der uns aus seinem Buch ,Rausch an der Leine’ vortragen wird.“