Rethems Politik: Kritische Gedanken oder Verhinderung?

Wolfgang Leseberg, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion. © Müller

Die Fraktionsvorsitzenden des Rethemer Stadtrates ziehen Bilanz nach einem Drittel der Ratsperiode. CDU und SPD sind unzufrieden mit den Fortschritten, die ASGL wert sich.

Rethem – Wolfgang Leseberg spart nicht mit Kritik, als er eine Bilanz der SPD-Fraktion der Stadt Rethem für das erste Drittel der Ratsperiode zieht. „Wir haben unser Ziel nicht erreicht“, sagt der erfahrene Ratspolitiker in einem Gespräch der Fraktionsvorsitzenden im Rethemer Burghof. Auch Ernst-Walter Vollmer von der CDU scheint nicht begeistert über die Zusammenarbeit der Ratsmitglieder zu sein. „Unsere gemeinsame Arbeit für die Kommune wird immer wieder blockiert“, sagt der CDU-Politiker. Ute Feldmann, ASGL, verteidigt das engagierte Auftreten ihrer Gruppe, die schon für erhebliche Unruhe in den Sitzungen gesorgt hat. „Ich war einmal angetreten mit dem Ziel, mehr konstruktive Zusammenarbeit zu suchen. Aber das, was im Augenblick hier abläuft, gefällt mir einfach nicht“, kritisiert Vollmer – mit einem deutlichen Seitenhieb auf die ASGL.

Auch Leseberg stellt fest, dass eine Zusammenarbeit aller Fraktionen bisher nicht zustandegekommen und offenbar seitens der ASGL auch nicht gewollt sei. Das führe dazu, dass Rethem in dieser Wahlperiode bisher nicht vorangekommen sei. Gott sei Dank habe vor allem der vorherige Rat Beschlüsse gefasst, die jetzt nach und nach umgesetzt würden. Leseberg nennt als Beispiele das Seniorenwohnheim, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) mit Maßnahmen wie den Abriss des Ratskellers, den Neubau der Apotheke, den Abriss von Beuss mit dem gerade erfolgenden Neubau und der Förderung verschiedener Wohnhäuser. „Wir haben einiges erreicht“, sagt der SPD-Politiker.“ Ganz weit vorn sei das Konzept für die Sanierung der Kernstadt. Leseberg wirft der ASGL vor, den Fortgang der Arbeiten gerade hier zu blockieren.

Die seit Jahren von der SPD geforderte Sondernutzungssatzung sei aufgrund eines SPD-Antrages beschlossen worden. Hierdurch könne endlich die Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes über Gebühren und mehr bewusst gesteuert werden. Gemeinsam sei ein Kriterienkatalog für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen erstellt worden. Hierdurch werde erreicht, dass vor allem das Landschaftsbild erhalten bleibe. Der SPD-Antrag auf Einstellung eines Naturschutzbeauftragen sei umgesetzt worden. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Bereich der Stöckener Straße und der Langen Straße seien von der SPD (im Fall der Stöckener Straße zusammen mit der ASGL) Anträge gestellt worden, die zur Beratung angenommen wurden.

Leseberg wirft der ASGL, die seit dieser Ratsperiode im Gremium vertreten ist, Blockadeaktivitäten vor. Immer wieder würden Entscheidungen herausgezögert, aus Sicht der SPD unnötige neue Anträge gestellt. „Eine Zusammenarbeit ist für mich unter diesen Umständen schwer möglich.“

Leseberg schaut auf die Zukunft: „Wir haben den Kindergarten, die Pflege der Wegeseitenstreifen sowie die Schaffung des Mehrgenerationenplatzes und die Umgestaltung des Friedhofes auf dem Tableau.“ Die SPD möchte zusammen mit dem Sportverein einen nicht mehr genutzten Tennisplatz so umgestalten, dass er für Freizeitaktivitäten nutzbar ist. Auch hier wird eine Förderung angestrebt. In dem Zusammenhang sollte auch eine Sanierung der Minigolfanlage angestrebt werden.

Neben den genannten Aufgaben werde die SPD ihr Augenmerk besonders auch auf die Wirtschaftsförderung, die ärztliche Versorgung, die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, den Erhalt der Einzelhandelsgeschäfte sowie den Erhalt des Schulstandortes richten.

So oder ähnlich sieht auch CDU-Fraktionsvorsitzender Ernst-Walter Vollmer die Zusammenarbeit im Rethemer Rat. „Wir müssen wieder enger zusammenarbeiten, um mehr für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger zu erreichen.“ Zurzeit betrachte er die Zusammenarbeit im Rat als verbesserungswürdig. Ständig eingehende neue Anträge an Rat und Kommunen verzögerten wichtige Entscheidungen. „Wir müssen aufpassen, dass wir bei den für Rethem zugesagten Fördermaßnahmen nicht wieder aus dem Topf fallen.“ Vollmer arbeite hier eng mit der SPD zusammen.

„Lasst uns doch einfach eine Dreier-Runde der Fraktionsvorsitzenden starten, um uns gegenseitig noch vernünftiger abzustimmen“, schlug der CDU-Ratsvorsitzende vor. Er sei auf jeden Fall dabei. Schwerpunkt der CDU für die nächste Zeit sei die Sanierung der Kernstadt und die Wirtschaftsförderung im Ort.

Ute Feldmann, die einen schweren Unfall hatte und dadurch stark eingeschränkt ist, sagte, dass allein dadurch einige Ziele bis heute nicht erreichen werden konnten. „Wir werden uns aber konkret mit dem Tourismus befassen und wollen versuchen, in der Allerstadt Fremdenbetten und andere Unterbringungsmöglichkeiten für unsere Gäste zu finden. Wolfgang Leseberg wird zur nächsten Sitzung des Tourismusausschusses einen entsprechenden Antrag einbringen.

Feldmann hadert mit den Entscheidungen rund um den Abriss und Neubau des Ratskellers, ein altes Thema, das aber als ausdiskutiert gilt. Sie sagt zu dem Vorwurf, dass die ASGL die Ratsarbeit immer wieder blockiere, dass die Fraktion nur die Wege zur Verwaltung besser konstruieren wolle. Auf den Vorwurf der Verschleppung von wichtigen Themen, geht sie nicht ein. „Ich denke, wir sind im Rat der Stadt und bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen.“

Den Vorwurf, die ASGL würde Entwicklungen in Rethem verhindern, wies sie in einer schriftlichen Stellungnahme entschieden zurück. Dies sei aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Rat überhaupt nicht möglich. Hier werde wohl das Einbringen kritischer Gedanken als Verhinderung angesehen. „Wir sind dafür angetreten, Sachverhalte von vielen Seiten zu beleuchten und neue Denkimpulse zu geben.“

Wie sich die weitere Zusammenarbeit der drei Fraktionen im Rethemer Stadtrat gestaltet, wird die Zeit zeigen.

Ernst-Wilhelm Vollmer, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. © Müller

Ute Feldmann, Vorsitzende der Fraktion der ASGL im Rethemer Stadtrat. © Müller