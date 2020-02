Rethemerinnen sind füreinander da

Rethem – Es gehe darum, füreinander da zu sein, erklärt Annette Helle-Feldmann. Die Frankenfelderin leitet eine Gruppe mit langer Tradition: Die evangelische Frauenhilfe Rethem besteht seit 74 Jahren. In der Gründungszeit sei die Lebenssituation der Rethemerinnen zwar eine gänzlich andere gewesen, aber bis heute gelte bei dieser Organisation: Die Gemeinschaft ist das wichtigste.

Die Organisation selbst wurde bereits 1888 in Berlin gegründet unter dem Namen „Frauenhülfe“. „Es war eine von Frauen organisierte Selbsthilfegruppe“, berichtet Helle-Feldmann. In Rethem dauerte es bis 1946, bis die erste Gruppe ins Leben wurde. Kurz nach Kriegsende brauchten die Familien in Rethem oft Unterstützung. Viele Männer waren damals nicht von der Front zurückgekehrt und die Frauen mussten ihre Kinder oft ganz alleine über die Runden bringen. „Es ging in der Frauenhilfe wohl zum einen darum, das leibliche Wohl sicherzustellen, zum anderen auch sehr stark um seelischen Beistand“, vermutet Helle-Feldmann. Die mittlerweile verstorbene Johanne Dunker gehörte zu den Gründungsmitgliedern und war von 1946 bis 1967 Leiterin.

Helle-Feldmann selbst hat 2006 ihr Engagement für die Frauenhilfe begonnen. Damals noch in Frankenfeld, wo sie ihr Amt von Ida Poppe übernommen hat. Die Frankenfelder Gruppe trifft sich heute nicht mehr. „Leider sind die meisten von ihnen aus Altersgründen nicht mehr mobil“, erzählt Helle-Feldmann, die die Rethemer Gruppe seit 2018 führt. „Meine Vorgängerin hier war Karin Uelzen. Zu ihr habe ich einen guten Kontakt, sie berät mich, wenn ich Fragen habe.“

Die Treffen der Gruppe finden einmal im Monat im Kaminraum an der Kirche statt. Jedes Mal kommen 25 bis 30 Frauen, alle eher im Seniorenalter. „Wir trinken gemütlich Kaffee, tauschen uns aus, singen Volkslieder. Manche Frauen tragen Geschichten vor. Der Pastor ist auch immer dabei und spricht zu uns, das ist den Frauen auch sehr wichtig.“

Bei den Gesprächen redeten die Frauen über Themen, die ihnen in dieser Lebensphase besonders wichtig seien. So gehe es zum Beispiel um Pflegestufenanträge ebenso wie um die Enkelkinder. „Vor allem aber werden Erinnerungen ausgetauscht.“ Das findet Helle-Feldmann besonders schön. „Ich selbst habe meine Kindheit nicht hier verbracht und freue mich immer, wenn die Frauen erzählen, wie das Leben früher war.“ Die Treffen finden nur in den Monaten September bis März statt. Auch das hat eine lange Tradition: „Früher waren die Frauen in den Sommermonaten oft zu sehr mit der Feldarbeit beschäftigt.“

Die sogenannten Vertrauensfrauen besuchen die älteren Mitglieder, auch aus umliegenden Ortschaften, zu hohen Geburtstagen. „Die meisten freuen sich darüber sehr und sind dankbar.“ Denn es gehe eben auch darum, sich füreinander Zeit zu nehmen und diejenigen nicht zu vergessen, die zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zu den Treffen kommen könnten.

Die Geschichte der Rethemer Frauenhilfe ist untrennbar verbunden mit der Geschichte der Schwestern-, später Sozialstation. „Früher haben wir unsere Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen immer an diese Einrichtung gespendet.“ Seit es die Station in Rethem nicht mehr gibt, suchen die Frauen sich immer wechselnde geeignete Empfänger für ihre Spenden. So profitierten in den vergangenen Jahren zum Beispiel das Dorfmarker Hospiz, der Rethemer Kindergarten sowie der Posaunenchor. Aber auch Gesangbücher für die Frankenfelder Kapelle wurden finanziert oder ein Beitrag für die neue Kirchwahlinger Glocke geleistet.

Früher haben die Mitglieder auch häufig Tagesfahrten gemacht. „Weil die Resonanz da abgenommen hat, haben wir das aber reduziert.“ Zumindest eine Fahrt pro Jahr werde aber immer noch auf die Beine gestellt. „Da geht es auch um das Gesellige, im Bus wird schon gemeinsam geklönt, es gibt ein gemeinsames Essen, das ist immer schön“, so Helle-Feldmann.

Sie erwähnt, dass es unter der Leitung von Dörthe Thimm für den Bereich Häuslingen/Böhme eine eigene Frauenhilfe-Gruppe gibt. „Die feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen“, weiß Helle-Feldmann. „Wir stehen mit ihnen in engem Kontakt. Einmal im Jahr gibt es ein gemeinsames Treffen, bei dem es meistens ein interessantes Referat gibt.“ rei

Das nächste Treffen

der Rethemer Frauenhilfe im Kaminraum ist am Mittwoch, 26. Februar, 15 Uhr. „Wir freuen uns immer über neue Gesichter“, sagt Helle-Feldmann.