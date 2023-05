Rethemer Spargelmarkt: Abgespeckt und fette Resonanz

+ © Bätje Das Hamburger „Dosenfutter“-Team verriet Tricks beim Graffiti-Sprühen. © Bätje

Beim Spargelmarkt am Muttertag präsentiert sich Rethem von seiner besten Seite.

Rethem – Kein Zelt, kein gemeinsamer Gottesdienst verbunden mit dem Auftritt des Gospelchores, kein Spargelbuffet? Konnte das was werden, würde eine derart abgespeckte Form des Rethemer Spargelmarktes überhaupt Publikum in die Allerstadt locken? Und dann der Marktbeginn erst um die Mittagszeit...

Doch so mancher, der mit einer gehörigen Portion Skepsis nach Rethem gekommen war, wurde angenehm überrascht. Solch einen Betrieb auf der für den Verkehr gesperrten Langen Straße und auf dem Amtshauptmann-Jordan-Platz hat man in Rethem seit langer Zeit oder sogar noch nie erlebt.

Ansässige Firmen stellten aus, wie zum Beispiel die Fahrschule Bante, die gleich mehrere Harley Davidsons auffahren ließ. Stefan Bante konnte sich nicht über Mangel an Interesse beklagen. Firma Prenzel beeindruckte mit „antiken“ Baustoffen und modernsten Transportmitteln. An zwei Ständen vom Hof Bolte aus Lichtenhorst und Häuslingens Wischmannshof konnte man das weiße Gemüse kaufen, dem der Markt am Muttertag ja seinen Namen verdankt.

Von 1,50 Euro pro Kugel bei Eismann Michele war keiner richtig geschockt, vor dem Wagen bildete sich eine lange Schlange, die den ganzen Nachmittag über nicht abriss. Die türkischen Gemeindemitglieder brachten sich voll ein und hatten wieder jede Art von Köstlichkeiten aufgefahren, nicht nur Döner, Wraps, und Pizzas, auch Süßes fand reißenden Absatz. Wer Chips und Bratwurst vorzog, wurde natürlich auch fünfig. Und das alles bei Kaiserwetter.

An anderer Stelle wurden derweil die Kids in die geheimnisvolle Welt der Graffitikünstler eingeführt und durften sich auch selbst einmal versuchen.

Neben den Einheimischen sah man viele unbekannte Gesichter. Der Markt hatte offensichtlich viele Besucher von außerhalb angelockt, Rethem präsentierte sich von seiner besten Seite und hat einen guten Eindruck hinterlassen. bä

+ Das Hamburger „Dosenfutter“-Team verriet Tricks beim Graffiti-Sprühen. © Bätje