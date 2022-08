Rethemer Freqcon hat Wasserstoff im Visier

Prominenter Besuch bei Freqcon in Rethem: Christian Meyer (l.) und Wulf Hemmerle (Mitte) informierten sich bei den Freqcon-Vertretern Klaus Harder, Mike Ritter und Jörg Lübbehüsen (v.l.). © Müller

In Rethem soll eine Demonstrationsanlage für die Produktion von grünem Wasserstoff entstehen. Der dafür benötigte Strom würde aus Windkraft gewonnen werden, heißt es. Aber schon dieser Schritt ist eine Mammutaufgabe.

Rethem – „Es ist schon faszinierend, was sich auf dem flachen Land in Sachen nachhaltiger Energie entwickelt hat.“ Der grüne Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Oktober, Christian Meyer, war begeistert. Der Besuch bei Freqcon im Gewerbegebiet an der Hainholzstraße hatte für den Gast auf Wahlkampftour neue Erkenntnisse über die technologische und wirtschaftliche Entwicklung in der Region gebracht.

Dort wo ehemals Toschi seine wechselvolle Geschichte hatte, hat sich seit 2005 ein Betrieb aufgemacht, mit neuen alternativen Modulen in die Welt zu gehen. Umweltbewusst und mit Lösungen auf der Höhe der Zeit gelingt es dem Unternehmen zunehmend, mit Energiesparprodukten immer mehr Kunden für sich zu gewinnen. „Die Auftragsbücher sind voll“, sagte Unternehmenssprecher Mike Ritter. „Wir möchten gern weiter expandieren, aber Politik und Verwaltung hindern uns mit Vorschriften, die längst überholt sind.“

Meyer, der gemeinsam mit dem grünen Wahlkreiskandidaten Wulf Hemmerle gekommen war, sammelte die Anregungen für Hannover nur so ein, und tat, was ein Wahlkämpfer so tut: Meyer sagte umfassende Fördermaßnahmen zu und sprach sich für schnellere Entscheidungen seitens der Behörden aus. „Wir müssen die grüne Energie fördern, im Strombereich wie auch bei den Windkraftanlagen und in der Wasserstoff-Energie“, unterstrichen die beiden Politiker, als sie in der rund 1 000 Quadratmeter großen Fertigungshalle die Arbeitstechniken der Mitarbeiter verfolgten.

In einem einführenden Gespräch wurden Themen wie die Energieregelungs- und -speichersysteme für eine effiziente, saubere und nachhaltige Energiewende angesprochen. Freqcon fertigt in Rethem Frequenzumrichter und Regelungssysteme für Anlagen der erneuerbaren Energie sowie Batteriespeichersysteme für industrielle Anwendungen, kritische Infrastruktur und dergleichen.

Das seien in der Regel kundenspezifische Lösungen, die zumeist schlüsselfertig in Containern ausgeliefert werden. Zurzeit entstehen große Batteriespeicher für Alaska, ausgestattet mit ehemaligen gebrauchten Autobatterien und neuen Modulen, die in der Fertigungshalle des Unternehmens gebaut werden. Der internationale Markt und das Interesse für die Rethemer Produkte sind groß.

Darüber sprach Jörg Lübbehüsen, verantwortlich für neue Umweltprojekte, mit den Politikern, und forderte mehr Aufmerksamkeit und eine größere Unterstützung dafür. „Wir werden ohne ein Solarfeld und ohne ein Windrad auf dem Egra-Gelände nicht auskommen“, sagte der Büchtener, der schon bei Toschi gearbeitet hat, dann wieder zurückkam nach Rethem und Betriebsleiter des neuen Unternehmens wurde. Zurzeit lassen klassische Vorschriften der Behörden weitere Windräder in dieser Region nicht zu. Der Landkreis sei gefordert, hier einzuschreiten, „damit wir nachhaltige Energie weiter entwickeln können“.

Die Planung der Freqcon reicht noch ein gutes Stück weiter. In Rethem soll eine Demonstrationsanlage für die Produktion von grünem Wasserstoff entstehen. Windkraft und PV-Anlage(n) sollen den Strom für die Wasserstoffproduktion liefern. Ein Umrichter bilde den Kern des Ganzen, daran seien die Energieerzeuger, der Elektrolyseur und Batteriespeicher angeschlossen. Er „regelt den Prozess“. Mit der Anlage könnten Elektroladestationen und Wasserstofftankstellen betrieben werden.

Leider seien die Voraussetzungen, die zunächst mit den Behörden geklärt werden müssen, sehr umfangreich und der Prozess extrem langwierig. „Das gilt gerade für die Genehmigung einer Windkraftanlage“, beklagte sich Lübbehüsen über bürokratische Hürden.

Viele Gespräche mit Behörden, Vertretern der Politik und der Verwaltung seien geführt worden. Noch sei aber nicht klar, wann es weitergehe. „Parallel werden auch andere mögliche Standorte geprüft. Wir hoffen einfach auf ein Entgegenkommen der Kommunen.“ Für den Standort Rethem würde ein 100 Meter hohes Windrad mit einer Leistung von 750 Kilowatt ausreichen, meinte Lübbehüsen.

Das Unternehmen ist auf Vergrößerungskurs. Die Mitarbeiterzahl soll weit mehr als die heutigen 90 Facharbeiter erreichen. Geplant ist eine weitere Fertigungshalle. „Wir sind guter Dinge – wenn uns die Politik dabei unterstützt und mit uns den Weg in eine alternative Energie geht“, sagten die Experten.

Björn Szymank, Rethems Samtgemeinde-Bürgermeister, kennt die Probleme mit dem Windkraftrad. „Ja, wir sind hier gemeinsam am Ball. Ich werde alles tun, um Freqcon zu unterstützen, weil mich die Produkte überzeugen“, sagte er. Das Windrad auf dem in Rethem schon längst bekannten „herrenlosen Grundstück“ im Gewerbegebiet sollte dabei erstes Ziel sein.

Von Klaus Müller

1 000 Quadratmeter Grundfläche hat die Fertigungshalle des Rethemer Zukunftsunternehmens Freqcon an der Hainholzstraße. Eine zweite soll in diesem Jahr dazukommen. © -