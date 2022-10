Rethem: Projekte für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt

Von: Florian Adolph

Teilen

Auf dem Gelände des Campingplatzes Rethemer Fähre sollte ein Freizeitsee mit Wasserschanzen entstehen. © Florian Adolph

Corona und der Krieg in der Ukraine machen Projekte beim Freizeitpark Rethemer Fähre zurzeit unmöglich. Auch das Restaurant bleibt zu.

Rethem – Ein großer Freizeitsee, ein Berg für Wasserschanzen, eine Blobblase und einen Olympia-Stützpunkt wollte Investor Dietmar Harsveldt an der Rethemer Fähre entstehen lassen. Darübeer hatte hatte der Mühlheimer vor mehr als sechs Jahren den Bau- und Friedhofsausschuss der Samtgemeinde Rethem informiert. Wer sich daran erinnert, wird sich fragen, was daraus geworden ist. Bestehen die Pläne noch oder wurden sie längst aufgegeben? Einige werden sich dann sicherlich auch fragen, ob das Restaurant Rethemer Fähre auf dem Campingplatzgelände jemals wieder öffnen wird.

Eine Anfrage bei Investor Dietmar Harsveldt liefert einige Antworten. Demnach ist das Projekt nicht gestorben, aber es „ruht im Genehmigungsverfahren“, soll heißen, der Bau von Freizeitsee und Co. liegt auf Eis, zumindest, bis sich das momentane für Investoren unfreundliche Klima, ausgelöst durch Corona und vor allem durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, wieder bessert.

„Wir planen es fortzusetzen, sobald der Markt es realistisch erscheinen lässt“, sagt Harsveldt. Probleme mit dem Projekt gab es schon 2015, lange vor Pandemie und Krieg. Damals hakte es an den Grundstücksverhandlungen mit der Kirche und anderen Eigentümern. Deren Preisvorstellungen lagen weit über der Kalkulation. Momentan, erklärt Harsveldt, liege das Problem eher bei den steigenden Zinsen und den hohen Bau-, Personal- und vor allem auch den Energiekosten. Eine Wasseranlage, wie die geplante, benötige schließlich viel Elektrizität.

„Es gibt keine Sicherheit, dass der Strompreis nicht weiter steigt und wann wir wieder zu einem akzeptablen Preisniveau kommen“, so Harsveldt. In der Energiefrage habe Deutschland sich zu sehr von Russland abhängig gemacht.

Gähnende Leere herrscht auf dem Parkplatz vor dem Restaurant Rethemer Fähre. Das Lokal hat vor mehr als vier Jahren geschlossen. © Florian Adolph

Durch den Krieg gebe es zudem Störungen in den Lieferketten und die Preise für vieles explodierten. Viele Russen und Ukrainer seien in der Baubranche und als Lastwagenfahrer tätig. Sie fehlten nun. Bei vielen Materialien ein gebe es Lieferengpässe – eine Situation, in der der Investor an ein so groß angelegtes Bauprojekt gar nicht denken will. „Ich habe auch mit anderen Unternehmern geredet. Die sagen, dass sie nur noch eine Planungssicherheit über drei Monate haben.“

Dietmar Harsveldt ist indes der Meinung, dass die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine noch schlimmer für die Branche sind, als es Corona war. „Während der Pandemie hat der Staat den Firmen mit Geld über die schwere Zeit geholfen. Jetzt hat man das Gefühl, dass die Regierung sich das bei vielen Betrieben hätte sparen können. Man hatte da auch noch eine Perspektive. Es gab die Hoffnung, dass, wenn alle geimpft sind, alles wieder normal wird.“

Auch das Restaurant Rethemer Fähre ist von der Situation betroffen. Seit vier Jahren ist es geschlossen. Die Fenster sind dunkel und leer. „Die Gastronomie lohnt sich zur Zeit nicht“, erklärt Harsveldt. Verantwortlich macht er die steigenden Lebensmittelpreise. Brauereien bekämen außerdem nicht mehr genug Kohlendioxid für die Herstellung von Bier, weswegen er eine Steigerung des Preises für das Getränk erwarte. Das Konsumverhalten der Menschen habe sich aufgrund solcher Preissteigerungen verändert. „Wer geht denn heute noch essen?“, stellt Harsveldt die rhetorische Frage.

Zusammenfassend erklärt er, dass, bevor das Projekt um die Rethemer Fähre umgesetzt und das Restaurant wieder geöffnet werden könne, es wieder so werden müsse wie vor drei Jahren. Da es sich aber nicht voraussehen lasse, wann dies geschehe, sei der Bau des Freizeitsees auf unbestimmte Zeit verschoben.