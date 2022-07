Ökologische Gestaltung der Klotzeburg

Über das Wie diskutieren die politischen Gremien der Stadt Rethem

Rethem – Bauland brauchen auch sie, die Bürgerinnen und Bürger der Allerstadt, dringend sogar, hört man immer wieder aus der Gemeindeverwaltung. Und Rat und Verwaltung haben sich gemeinsam ein Gebiet ausgeschaut, das mitten im Ort eine attraktive Lage darstellt. Noch führen nur verschlungene Pfade und ein Fuß- und Radweg in diesen Bereich, sind, so weit das Auge reicht, eine große Grünfläche und ein Maisfeld und eine Pferdekoppel zu sehen. Aber in der Klotzeburg werden die Überlegungen für ein neues sehr ansprechendes Baugebiet immer reifer. Allerdings, ganz so einfach macht es sich der neue Rat der Gemeinde nicht. Zwar hatte der alte Rat mit der Auswahl eines Planungsentwurfes für diesen Bereich Voraussetzungen geschaffen, aber nun scheint einiges anders zu kommen.

„Vor dem Hintergrund des Klimawandels wird der Erhalt von kleinräumigen grünen Oasen im Stadtgebiet immer wichtiger“, betont Samtgemeindebürgermeister und Stadtdirektor Björn Symank. Auf seine Initiative hin soll der Beschluss des alten Rates, der eine maximale Bebauung vorsah, aufgehoben und neu gefasst werden. Zudem wolle er den Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Stadt im Grünen zu Fuß oder mit dem Rad abseits der Hauptstraßen zu durchqueren, und ein Biotopverbund im Kleinen schaffen.

So zeigte sich die Verwaltung überrascht, als Bauausschussvorsitzender Heinz Bäßmann kurz vor der endgültigen Beschlussfassung eine nichtöffentliche Beratung beantragte, in deren Folge der Tagesordnungspunkt in die nächste Sitzung im September verschoben wurde.

Frank Leverenz, Bürgermeister der Stadt Rethem: „Ich bin ein Freund des goldenen Mittelweges.“ Und darum müsse man gemeinsam einen Konsens finden, zum Wohle aller Bürger. „Wir müssen einfach von den ehemals doch recht hitzigen Diskussionen wegkommen.“ Dafür würde Leverenz auch persönliche Einschnitte machen. „Der Naturschutz hat uns eingeholt. Wir werden uns damit immer mehr beschäftigen müssen.“

Die Verwaltung hat das erfahrene CDU-Mitglied hinter sich. Symank spricht sich für einen Planungsentwurf mit knapp 30 Prozent geringerem Bebauungsgrad aus, möchte damit das Grün in der Kernstadt erhalten und „die Lebensqualität in Rethem verbessern“, wie er in einem Gespräch mit unserer Zeitung sagt. „Wir können nach meiner Ansicht nicht alles zubauen, sondern müssen ein ökologisches Konzept entwickeln, das in diese aktuelle Zeit passt und das letztendlich für uns alle auch kostensparender sein wird.“ Die Fraktionen von SPD und ASGL, die hinter Symanks Vorstoß stehen, ergänzten seinen Antrag mit Vorschlägen zum energieeffizienten Bauen. Symank betont, dass die Verwaltung die Grundstückseigentümer, die von den Änderungen betroffen sind, mit an den Planungen beteiligen wird.

Das Plangebiet umfasst rund 3,2 Hektar heute bestehender Grünfläche und wird auf der einen Seite von dem ehemaligen Bahndamm und im östlichen Bereich von einem kleinen Trampelpfad begrenzt, der auf jeden Fall erhalten bleiben soll. Die Idee Symanks ist es, hier im Bereich der Wölpe einen kombinierten Rad- und Fußweg anzulegen – als ersten Baustein hin zu einem stadtweiten Verbund von Naherholungswegen.

Die neuen Anregungen aus den Fraktionen werden, so der Samtgemeindebürgermeister, in der Sitzungsperiode ab September angesprochen und diskutiert werden.

Eine naturnähere Gestaltung des Wohngebietes an der Klotzeburg sei für Symank aber nur der erste Schritt. „Klimawandel, eine sich verändernde Mobilität und neue Wohn- und Arbeitskonzepte sind Realität. Daher muss zwangsläufig auch die Art wie wir planen und bauen angepasst werden“, so der Verwaltungsleiter.

Daher wurde im Rathaus jüngst das Vorhaben ins Leben gerufen, ein zusätzliches Wohngebiet zu schaffen, das „vereinbar mit der Natur“ gestaltet werden soll. „Das wird ein unheimlich interessantes Modellprojekt, auf das ich mich sehr freue“, so die Wirtschaftsförderin Ina Prüser, die das Vorhaben seitens der Verwaltung maßgeblich begleiten wird.

Wie das funktionieren könnte, skizziert Symank so: „Zum einen müssen wir ökologisch wertvolle Strukturen schaffen wie Buschreihen, Teiche oder kleinere Baumgruppen. Zum anderen müssen wir so bauen, dass Emissionen und andere schädliche Einflüsse minimiert werden. In Summe schaffen wir ein Areal, in dem Insekten, Amphibien, Vögel und Kleinsäuger einen hochwertigen Lebensraum finden – zusammen mit uns Menschen.“

Dass es dabei auch Einschränkungen geben kann, daran führe kein Weg vorbei, so der Samtgemeindebürgermeister: „Wir müssen uns als Mitbewohner einer solchen Fläche verstehen, und nicht als Besitzer, der tun und lassen kann, was er will.“

Auch ein teilautomatisierter Verkehr, beispielsweise zu nahegelegenen ÖPNV Haltestellen und Einkaufsmöglichkeiten, könne Teil der Lösung sein. Das funktioniere nicht ohne institutionelle und industrielle Partner. mü

