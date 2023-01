Rethem: Wer schoss auf den Kater Archie?

Von: Florian Adolph

Teilen

Auf Kater Archie wurde mit dem Luftgewehr geschossen. © Stefan Dierks

Völlig verstört kommt Archie von seiner Morgenrunde. Eine Luftgewehrkugel steckt in seiner Haut. Die Rethemer Polizei sucht nach Zeugen für die Tat.

Rethem – Es ist der Albtraum eines jeden Haustierbesitzers. Am Dienstag, 3. Januar, gegen 8 Uhr morgens, ließ Stefan Dierks seinen jungen Kater Archie nach draußen. Gegen 10 Uhr kam dieser zurück von seiner Morgenrunde gerannt – vollkommen verstört. Der Grund ist unfassbar: „Beim Streicheln entdeckte meine Frau ein Projektil, das bei der Wirbelsäule in der Haut steckte“, erklärt Dierks. Es ist das Geschoss aus einem Luftgewehr. Ein noch unbekannter Täter hat auf Archie geschossen.

Strafanzeige gegen den unbekannten Schützen

Zum Tierarzt musste die Fellnase nicht, die Wunde haben seine Halter mit Wundspray selbst versorgt. Herrchen Stefan Dierks vermutet, dass Archie im Bereich Brandenburger/Danziger Straße angeschossen wurde. Natürlich hat er die Rethemer Polizei informiert und Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. Die Polizeistation bestätigt, dass Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und eventuell auch eines Waffenverstoßes aufgenommen wurden. Leicht werden diese aber nicht. „Es gibt keine Zeugen“, heißt es von der Polizeirätin. „Es ist somit nicht sicher, ob die Tat wirklich in der direkten Umgebung geschah. Es kann auch auf einem nahen Feld passiert sein.“ Es müsse außerdem nicht zwangsläufig sein, dass Archie mit Absicht beschossen wurde. Die Polizei schließt einen Unfall nicht aus.

Die Kugel steckte bei der Wirbelsäule in der Haut. © Stefan Dierks

Es könne nicht festgestellt werden, aus welcher Waffe die Kugel stammt. Anders als bei einem normalen Gewehrgeschoss kann man eine Luftgewehrkugel nicht der Waffe zuordnen, so die Polizei. Das Abschießen hinterlässt normalerweise einzigartige Rillen auf der Kugel, mithilfe derer sie zugerechnet werden kann. Die Kugel aus einem Luftgewehr sei aber so weich, dass sie sich stark verformt. Daher funktioniere das nicht.

Entsetzen auf Facebook

Nichtsdestotrotz hat Dierks großes Vertrauen in die Arbeit der Polizei. Eine Woche nach der Tat ging er mit dem, was Archie geschah, auf Facebook. Dort ist man entrüstet: „Es hätte auch ein Schulkind treffen können, was sind das für Menschen“, schreibt eine Person. „Hoffe das dieser Verrückte ermittelt wird“, kommt es von einer weiteren. Auf Facebook erwähnt Dierks außerdem, dass es in der Nachbarschaft bereits vor vier Jahren einen Fall gab, bei dem mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen wurde.

Die Luftgewehrkugel, die aus dem Körper des Katers entfernt wurde. © Stefan Dierks

Laut Polizei haben sich die betroffenen Personen damals außerpolizeilich geeinigt. Polizisten haben mit dem Schützen von vor vier Jahren gesprochen. Es gäbe keine Hinweise, dass dieser etwas mit dem momentanen Fall zu tun hat, heißt es. Sowohl Stefan Dierks, auf Facebook, als auch die Polizisten bitten indes darum, keine Vorverurteilungen zu treffen.

Inzwischen geht es Archie wieder besser. „Körperlich hat er sich erholt und er erschrickt auch nicht davor wieder rauszugehen“, so Dierks. Dennoch sorgt sich der Katzenbesitzer, dass von dem Schock etwas bei seinem Kater hängengeblieben ist.

Es wird nach Zeugen für den Vorfall gesucht. Diese melden sich bei der Polizeistation unter: 05165/291340.