Rethem/Uchte: Bäckerei Ledig stellt Insolvenzantrag

Von: Florian Adolph

Teilen

Das Sortiment im Back- und Kaffeestübchen in Rethem ist sehr reichhaltig. © Fritz Bätje

Der Geschäftsführer Andreas Ledig ist zuversichtlich, dass der Betrieb wieder auf Kurs gebracht werden kann. Das Unternehmen liefert seine Backwaren auch nach Rethem, an das Back- und Kaffeestübchen.

Rethem – Die Bäckerei und Konditorei Ledig, mit Hauptsitz in Uchte, musste vor Kurzem Insolvenz anmelden. Sie beliefert mit ihren Backwaren auch das Back- und Kaffeestübchen in Rethem, das 2021 von Rebecca Ledig gegründet wurde.

„Es handelt sich noch nicht um ein normales, sondern nur ein vorläufiges Insolvenzverfahren, mit dem Ziel, den Betrieb weiterzuführen“, sagt Geschäftsführer Andreas Ledig. „Man kann noch nicht viel sagen über den Ausgang. Aber wir sind guter Hoffnung.“ Die Traditionsbäckerei musste das Verfahren beim Amtsgericht Syke eröffnen. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist Dr. Frank Kreuznacht von der Kanzlei B.B.O.R.S Kreuznacht Rechtsanwälte. Er habe, so Ledig, schon viele Betriebe „wieder auf Kurs gebracht.“ Daher ist der Geschäftsführer zuversichtlich, dass sich alles wieder zum Besten wendet.

Gestiegene Kosten und Erhöhung des Mindestlohns führten zu der Insolvenz

Dass es für die Bäckerei Ledig überhaupt so weit gekommen ist, dafür sind die gestiegenen Kosten, unter anderem für Rohstoffe und Strom, verantwortlich. „Es fing mit Corona an, ging mit der Energiekrise und den hohen Benzinkosten weiter. Alles ist teurer geworden“, so Ledig. Auch die Erhöhung des Mindestlohns spiele eine Rolle bei der momentanen Situation des Unternehmens.

Was die etwa 40 Mitarbeiter der Bäckerei angeht, sind ihre Gehälter über eine Insolvenzgeldvorfinanzierung bis Ende Januar 2023 sichergestellt. Des Weiteren sagt Andreas Ledig, dass, „wenn es mit der Bäckerei weitergeht, keine Arbeitsplätze in Gefahr sind. Wir versuchen, möglichst viele zu behalten.“

Wie wäre das Back- und Kaffeestübchen in Rethem betroffen, sollte für die Bäckerei Ledig der schlimmste Fall eintreffen? In einem Facebook-Post des Cafés steht zu dem Insolvenzverfahren von Ledig: „Das betrifft das Back- und Kaffeestübchen grundlegend nicht, dennoch möchten wir unseren Lieferanten natürlich behalten, um euch traditionelle und hochwertige Handwerksprodukte anbieten zu können.“ In dem Post wird dazu aufgerufen, das Bäckereihandwerk zu unterstützen.