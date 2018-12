Schöne Bescherung im Burghof

Rethem - Vocaldente kommt! Das ist so etwas wie ein Weckruf, und das nicht nur für Rethemer. Das A-cappella-Quintett zieht Fans aus der ganzen Region in den Burghof. Schon lange, bevor das Konzert begann, war im oberen Saal jeder Platz besetzt, zusätzliche Bänke mussten aufgebaut werden.

Vocaldente hier in Worten vorzustellen, hieße Eulen nach Athen tragen, so oft sind sie in den vergangenen Jahren schon in Rethem aufgetreten. Die kleine Stadt an der Aller muss für sie schon so etwas wie eine zweite Heimat sein.

Anders als sonst war diesmal der Auftakt, er war der Jahreszeit geschuldet. Die Sänger waren bemüht, eine heimelige Atmosphäre zu schaffen, und was darf dann in der Weihnachtszeit nicht fehlen? Natürlich ein Tannenbaum. Und so ging man zunächst einmal daran, ein Bäumchen mit Glitter, roten Kugeln und einer Lichterkette zu schmücken, dazu noch ein paar Päckchen zu arrangieren.

Vocaldente – das sind nicht nur fünf begeisternde Sänger, erheiternd war auch, was zwischen den Liedern ablief, die Kommunikation mit dem Publikum. So erfuhren die Zuhörer nicht nur einiges über die verschiedenen Weihnachtslieder, die rund um den Globus gesungen werden, sondern es folgte auch ein Einblick in die kulinarische Vielfalt des Weihnachtsmenüs. Das ging von Würstchen mit Kartoffelsalat über Gans und Truthahn bis zum Plumpudding. Genauso vielfältig können laut Vocaldente die Erwartungen der Kinder sein, was Santa mitbringen möge: Das reichte vom Alien bis hin zu „new front teeth“. Doch zum Schluss war man sich einig: „All I Want For Christmas Is... You.“

+ Die Sänger unterhielten mal wieder fantastisch. © Bätje

In den Liedern wurde die Geburt im Stall bei Ochs und Esel besungen, die weihnachtliche Atmosphäre mit „Chestnuts Roasting On An Open Fire“, aber auch der Sturz des betrunkenen Großvaters in den Weihnachtsbaum.

Und dann gab es noch ordentlich Schwarzen Humor bei Loriots Geschichte vom Advent im Forsthaus, bei der die Förstersfrau ihren Gatten aus dem Weg räumt und die Einzelteile als Geschenk verpackt. Es gruselte etwas, wurde dann aber auch wieder lustig bei einem Wehnachtslied aus Norwegen, bei dem es um eine Elfe und Ratten ging, vorgetragen nach der Melodie von „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“. Da passte auch der letzte Titel vor der Pause: „Schöne Bescherung“. Ein tolles Konzert. Vocaldente kann gern wiederkommen. - bä