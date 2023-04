Rethem: In der Mühlenstraße wird mit der Sanierung begonnen

Von: Florian Adolph

Für die geplante Sanierung der Straßen im Zentrum Rethems sind viele Einwohnervorschläge eingegangen. © Florian Adolph

Bei einer öffentlichen Sitzung zur Straßensanierung Rethem-Zentrum wurden Bürgervorschläge vorgestellt, um auf ihrer Basis Empfehlungen für den Rat auszusprechen.

Rethem – Auf der öffentlichen Sitzung des Sanierungsausschusses im Rethemer Burghof wurde teils heiß diskutiert. Ute Feldmann von der Alle(r) Stadtgemeinde Liste Rethem (ASGL) zeigte sich kämpferisch, was einige der Punkte anging. Ihr entgegen verteidigte zumeist Wolfgang Leseberg von der SPD das Konzept. Neben den beiden waren auch der Bürgermeister der Stadt Rethem, Frank Leverenz und der Rethemer Ernst-Walter Vollmer (CDU) als Mitglieder des Ausschusses anwesend.

Besagte Sanierungsausschussmitglieder berieten am Mittwoch im Beisein interessierter Anwohner über Empfehlungen für den Stadtrat zum Straßensanierungsprojekt Rethem-Zentrum – zum großen Teil basierend auf den Anregungen, die Rethems Bürger online einreicht hatten. Diese Bürgervorschläge und die von Ulbrich Ingenieurplanung (Uip) erstellten Abwägungsempfehlungen, in denen mögliche Umsetzungen der Vorschläge empfohlen werden, stellte der Stellvertretende Stadtdirektor Kevin Grochotzky vor. Die Ausschussmitglieder stimmten infolgedessen ab, ob sie den Empfehlungen folgen würden. Einige der Anregungen der Einwohner waren dabei seitenlang und ausführlich recherchiert.

Änderungen der Planung im Bereich Obere Mühlenstraße

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand aber auch die Vorstellung der bereits überarbeiteten Planung. Thomas Ulbrich von Uip stellte bereits vorgenommene Änderungen im Bereich Obere Mühlenstraße gegenüber der letzten Konzeptversion – auch auf Basis der Vorschläge der Einwohner und Ratsmitglieder – vor. Dort waren die Geschwindigkeitsdämpfung und die Schaffung von Parkräumen zwei der Hauptthemen. So wurden zusätzliche Grünflächen und Stellplätze vorgestellt sowie zusätzliche Einmündungen und Einengungen mit Bäumen als Geschwindigkeitsdämmende Maßnahmen.

Es wurde auch bereits über die Farbgebung nachgedacht. So zeigte die Präsentation die Steine für den Gehweg in einem helleren, die für die Fahrbahn in einem dunkleren Grauton sowie für den Radweg in einem Rotton. Dies sei aber noch nicht endgültig und werde erst zu einem späteren Zeitpunkt, im Rahmen der Ausführungsplanung, festgelegt.

Schon früh in der Sitzung machte Ute Feldmann von der ASGL ihren Standpunkt zu der Planung klar: „Ich finde, eine Abstimmung über das ganze Konzept ist noch nicht möglich. Wir sollten nichts überstürzen bei einem Projekt, das uns noch viele Jahre beschäftigen wird“, erklärte sie. „Da ich das Konzept noch nicht abstimmungsfähig finde, werde ich dagegen stimmen.“ Dem entgegen erklärte Wolfgang Leseberg von der SPD: „Wir sollten keine weitere Zeit verschwenden. Aus unserem Votum geht auch noch keine rechtliche Verpflichtung hervor, aber wir sind vom Rat legitimiert und werden eine Empfehlung abgeben.“

Kevin Grochotzky trug die Vorschläge vor. © Florian Adolph

Streitthema Bäume

Ein besonderes Streitthema waren für Ute Feldmann die Bäume im Sanierungsgebiet. Sie sprach sich dafür aus, festzustellen, welche der alten Bäume erhaltungswürdig sind, und um sie herumzuplanen. SPDler Wolfgang Leseberg hielt dagegen: „Eine Planung um Bäume herum findet nicht statt, es sei denn es ist zum Zweck des Denkmalschutzes. Wir sollten Gehwege und Fahrbahn zuerst bauen und dann neue Bäume einsetzten.“ Feldmann warf ein: „Bei neu gewachsenen Bäumen würde es noch 15 Jahre dauern, bis jemand unter ihnen im Schatten sitzen kann.“ Sie stellte den Antrag, durch einen Experten ein Baumkataster erstellen zu lassen, um festzustellen, welche Bäume erhaltungswürdig sind. Leseberg hingegen stellte den Antrag, die vorhandenen Bäume bei der Planung nicht weiter zu berücksichtigen. Sein Vorschlag wurde drei zu eins angenommen.

Denkmalschutz

Eines der Themen der Sitzung war der Denkmalschutz. So müssen gestalterische Veränderungen am historischen Kopfsteinpflaster im denkmalgeschützten Bereich (Kirchstraße, Wiedenburgstraße-Nord, Hinterstraße) von der Denkmalschutzbehörde genehmigt werden. „Schon das Herausnehmen des Steins ist ein Eingriff. Dass uns das erlaubt ist, ist ein Engegegenkommen des Denkmalschutzes“, so Grochotzsky.

Da die Steine nicht verändert oder ersetzt werden dürfen, kam die Idee auf, für die Radfahrer einen Teil des Kopfsteinpflasters als Radweg zu schleifen, damit dieser ebenerdiger wird.

Infolgedessen wurde außerdem diskutiert, ob der im Plan vorgesehene, Fahrradweg in der Mitte des Kopfsteinpflasters beibehalten wird. Ute Feldmann wies auf die Risiken dieser Lösung hin. Sie stellte den Antrag, besagten Radfahrer-Fahrstreifen aus der Mitte zur rechten Seite der Fahrbahn zu verlegen. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Somit müssten die Steine an der rechten Fahrbahnseite geschleift werden, sollte der Rat der Empfehlung folgen.

Mit der Mühlenstraße soll begonnen werden

Diskutiert wurde auch, mit welcher Straße die Sanierung begonnen werden sollte. Wolfgang Leseberg beantragte die Mühlenstraße, da dies den Bürgern so versprochen sei. Ute Feldmann wollte lieber mit der Sack- und der Brauhausstraße beginnen. Bei der anschließenden Abstimmung setzte sich die Mühlenstraße drei zu eins durch, der Sanierungsauschuss wird also empfehlen, mit ihr zu beginnen. Es wurde weiterhin einstimmig beschlossen die Sanierung der Alpe-Brücke mit der Sanierung der Mühlenstraße zusammenzulegen.

Teil eines Bürgervorschlags war auch die Erneuerung der Trinkwasserverohrung. Kevin Grochotzky erklärte infolge der Verlesung: „Alle Straßen, die wir aufmachen, bekommen auch eine neue Verrohrung.“ Die Stadtwerke Böhmetal beabsichtigen, alle Trinkwasserleitungen im Planungsgebiet zu erneuern.

Letztendlich wurde entschieden, die in der Sitzung beschlossenen Änderungen umzusetzen.

Weitere Informationen

Die Hinweise und Anregungen der Bürger, sowie die Abwägungsempfehlungen lassen sich online im Ratsinformationssystem der Stadt Rethem einsehen.