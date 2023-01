Rethem: Ein Abhol-Automat für Medikamente als neuer Service

+ © Christel Niemann Das Apothekenschild ist angebracht und der Bauzaun entfernt. Auch optisch stellt das Gebäude eine Bereicherung für Rethem dar. © Christel Niemann

Die Rethemer Apotheke hat am neuen Standort wieder eröffnet. Inhaber Jan-Lucas Renaud ist Nachfolger seines Onkels Martin Einicke.

Rethem – Bekanntes Team und vertraute Gesichter an neuem Ort in neuen Räumlichkeiten: Die Rethemer Apotheke in der Langen Straße 28 ist geschlossen und hat am Montag unter gleichem Namen im neu errichteten Wohn-Geschäftshaus an der Mühlenstraße 2 eröffnet.

„Den Umzug haben mein Team und ich an nur einem Wochenende geschafft“, erzählt Apotheker Jan-Lucas Renaud, der als Nachfolger seines Onkels Martin Einicke die Apotheke am neuen Standort betreibt. „Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden und ich denke, meine Mitarbeiter sind es ebenfalls. Auch von den Kunden habe ich bislang nur Positives gehört. Die ersten haben bereits an die Glastür geklopft, als der Amtsapotheker noch mit der Abnahme beschäftigt war und die Apotheke noch gar nicht eröffnet hatte.“

+ Inhaber Jan-Lucas Renaud am Eröffnungstag in der Rethemer Apotheke. © Christel Niemann

Größer und moderner, zum Wohle der Kunden

Am neuen Standort hat sich die Rethemer Apotheke deutlich vergrößert. „Alles ist passgenau und Platzmangel kein Thema mehr“, so der Inhaber. Die Kunden erwartet eine helle Offizin, die modern ist und in der man sich wohlfühlt. Auf rund 240 Quadratmetern Fläche befinden sich außer der öffentlichen Apotheke auch das sogenannte Back-Office, das einen großen Bereich einnimmt und wo sich Rezeptur, Labor, Büro, Teeküche und der Raum für den Apothekennotdienst befinden. Auch ein separates Beratungszimmer ist eingebaut, das künftig diskrete Kundengespräche ermöglicht.

Ein weiteres Herzstück ist der Kommissionierer, der bis zu 9 000 Artikel lagert und organisiert – und das auf engstem Raum. Der Roboter checkt die Bestände, organisiert sich selbst um oder spuckt im Nu ganze Arzneimittellisten aus. „Für das Fachpersonal eine enorme Erleichterung und eine Zeitersparnis, die an anderer Stelle besser zum Wohle der Kunden investiert werden kann“, meint der Chef.

Doch auch wenn sich Standort und Erscheinung geändert haben – das den Kunden aus Rethem und Umgebung vertraute Team und auch das Leistungsspektrum inklusive Botendienst und umfassenden Beratungen sind nahezu unverändert geblieben.

+ Der digitale Kommissionierer fasst und organisiert an die 6 000 Packungen mit Medikamenten. © Christel Niemann

Neu ist am aktuellen Standort der Abhol-Automat, um sich noch stärker an den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden auszurichten, denn: Am Automaten können Kunden ihre bestellten Medikamente nach deren Lieferung rund um die Uhr, also auch nachts und völlig unabhängig von den Öffnungszeiten, abholen“, verdeutlicht der Inhaber den Service. Das funktioniere mittels eines PIN-Codes, der dem Kunden bereits bei der Bestellung seiner Medikamente mitgeteilt wird und über den der Automat das eingelegte Medikament später ausgibt. „Ich freue mich jedenfalls sehr auf das Arbeiten in den neuen Räumen“, so Renaud, der sich in der Anfangsphase auch auf die Unterstützung seines Onkels Martin Einicke verlassen kann, der ihn – so seine Hoffnung – auch später noch ab und an in der Apotheke vertreten wird.