Rethem: Björn Symank sichert SoVD Zusammenarbeit zu

Von: Klaus Müller

Samtgemeinde-Bürgermeister Björn Symank hat am Mittwoch den ersten Vorsitzenden des SoVD Heidekreis, Jürgen Hestermann und dessen Stellvertreterin Annette Krämer zu einem Gedankenaustausch empfangen. © Klaus Müller

Für ein Gespräch über mehr Barrierefreiheit kam der Kreisvorstand des Sozialverbandes zu Besuch nach Rethem. Der Samtgemeinde-Bürgermeister könnte sich eine Mitarbeit des SoVD beim neuen Städtekonzept vorstellen.

Rethem – Der SoVD-Kreisvorsitzende Jürgen Hestermann und seine Stellvertreterin Annette Krämer auf Bürgermeister-Tour: Am Mittwoch stellten sich die beiden bei Samtgemeinde-Bürgermeister Björn Symank im Rethemer Rathaus vor. Sie informierten über das breite soziale Angebot, dass der SoVD seinen rund 8 000 Mitgliedern auf Kreisebene bereithält. Allein in Rethem werden vom Ortsverband gut 200 Mitglieder betreut. „Die Aufgaben haben sich auch für uns in den Jahren verändert, immer mehr junge Menschen kommen in den Verband und lassen sich beraten“, sagte Hestermann.

Rethem erinnert den SoVD noch etwas schmerzlich an den nun abgeschlossenen Rathaus-Neubau. Es gibt nach wie vor keinen Fahrstuhl im Haus, weil die Mehrheit des Rates es anders wollte. Symank verwies allerdings darauf, dass man ein Zimmer im Erdgeschoss für Menschen mit Behinderung zur Verfügung hält. Und er teilte mit, dass man über Zeit dieses Problem auch anders noch lösen wolle, wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des zurzeit ausgesonderten Sozialamtes wieder in den Gemäuern des Rathauses hat.

Dafür sei der Burghof sehr gut barrierefrei ausgebaut worden. Alle Räumlichkeiten sind auch für Rolli-Fahrer gut zu erreichen. Und dort gibt es einen Fahrstuhl.

Der Samtgemeinde-Bürgermeister könnte sich auch eine Mitarbeit des SoVD beim neuen Städtekonzept vorstellen. „Vielleicht können wir Sie in die vorbereitenden Gespräche mit dem Fachbüro einbinden“, richtete er sich an Krämer und Hestermann. Er werde mit den zuständigen Gremien darüber sprechen.

Symank zeigt sich sehr interessiert an Angeboten des SoVD. Gern wolle er mit dem Sozialverband zusammenarbeiten. Und so war es ein konstruktives Gespräch, mit vielen auch internen Anregungen und Überlegungen, mit denen man in eine weitere gemeinsame Kommunikation starten wolle.