Awo Rethem befindet sich im Aufwind

RETHEM - Eine weiter gestiegene Mitgliederzahl lässt klar erkennen: Die Awo Rethem ist im Aufwind. Und auch das stets abwechslungsreiche Jahresprogramm findet immer wieder neue Freunde. Mit diesen Themen beschäftigten sich die Mitglieder des Ortsvereins Rethem auf der Jahreshauptversammlung im Hotel Helms.

Die Regularien auf der Tagesordnung waren schnell erledigt, so dass sich Vorsitzende Irmgard Heusohn den Ehrungen verdienter Mitglieder widmen konnte: Seit 30 Jahren ist Elfriede Block dem Verein treu, für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Renate Westermann geehrt. Rolf Ruwoldt ist seit 15 Jahren dabei, Marianne Cordes und Antonia Tsaruhas seit zehn Jahren.

Für alle Geehrten gab es Blumen. Und so einen Strauß erhielt auch Bodo Heusohn für seinen besonderen Einsatz bei der Pflege von Blumenbeeten. Überreicht wurden die Sträuße von Hanna Langrehr, die zuvor ebenfalls mit einer Rose bedacht worden war: Sie hatte sich bereit erklärt, ihr Amt als Schriftführerin weiter auszuüben. Rosen, verteilt vom stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Welle, gab es übrigens auch für alle neuen Mitglieder, die zur Versammlung erschienen waren.

Weitere Themen: Monika Pugner gab einen ausführlichen Bericht zur Kassenlage und Jürgen Jahns wurde zum neuen Revisor gewählt.

Die 68 Mitglieder der Awo Rethem erwartet schon in den nächsten Wochen ein interessantes Programm. Zum Aufhängen der Ostereier in der Mittelhäußer Straße wird für Dienstag, 28. März, 14 Uhr, eingeladen. Am Sonnabend, 8. April, geht es dann zum Aufhängen der bunten Metall-Schmetterlinge am Rathaus, eine Aktion, die im vergangenen Jahr besonders großen Anklang gefunden hatte. Für die Schmetterlinge konnten Interessenten gegen einen kleinen Beitrag eine Patenschaft übernehmen. So kamen 600 Euro zusammen, die für das Frauenhaus und den Rethemer Kindergarten gespendet wurden. „Das war eine sehr schöne Aktion“, zog Heusohn zufrieden Bilanz.

„Kaffee trinken mit Musik“ heißt es am Freitag, 28. April, in der Rethemer Fähre. Zum Bingo in der Schule wird für Freitag, 9. Juni, eingeladen, und am Sonnabend, 5. August, wird das Minigolf-Turnier am Londypark gespielt. Im September wird gegrillt und eine Fahrt zum vielleicht schönsten Erntefest Deutschlands, am Sonntag, 24. September, in Ramlingen, steht auf dem Programm, bevor der Reigen der Veranstaltungen mit der Weihnachtsfeier am Sonnabend, 2. Dezember, endet. - fra