Ahnenforschung beschert der Familie Vörtmann Besuch aus den Bergen von Colorado

Von Evergreen nach Rethem

+ © Fred Raczkowski Vor dem historischen Betrieb Vörtmann in der Hainholzstraße (v.l.): Gregory Fernette, Dieter Vörtmann, Sami Paul Voertman-Fernette, Christel und Lieselotte Vörtmann. © Fred Raczkowski

Rethem - „Back to the roots“, zurück zu den Wurzeln der Familiengeschichte, hieß es am Wochenende für Lieselotte, Christel und Dieter Vörtmann. Die Rethemer hatten nämlich als Ergebnis privater Ahnenforschung Besuch von Sami Paul Voertman-Fernette und ihrem Mann Gregory aus Colorado.