Reiche Ernte in Zeiten der Dürre

Hobbygärtner Heinz Zündorf aus Kirchboitzen setzt voll auf das Mulchgarten-System / Schutz vor Trockenheit und Unkraut

+ Gemüse in Bioqualität: Die Tafel der Familie Zündorf ist reich gedeckt. Was über ist, wird verschenkt. - Fotos: Preuß

Kirchboitzen - Im Grunde genommen kann Heinz Zündorf Erntedank feiern, jetzt und das ganze Jahr über. Denn in seinem 450 Quadratmeter großen Nutzgarten steht das Gemüse voll im Saft. Selbst die anhaltende Trockenheit konnte Kürbis und Co kaum etwas anhaben. Denn der Kirchboitzener setzt voll und ganz auf den Mulchgarten. Und der dankt es ihm mit reichen Erträgen vom Frühsommer bis in den Winter hinein.