Ratssitzung in Rethem: „Jeder Stand hat seine Ehre“

Von: Florian Adolph

Die Schnitzereien der Rathaustür sollen hier in den Eingangsbereich kommen. © Stadt Rethem

Bei der Ratssitzung in Rethem wurde das Schicksal der alten Rathaustür entschieden. Auch ging es um Pushnachrichten, die Energiekrise, die Ortsfeuerwehr Frankenfeld, die Katastrophenschutzübung und mehr.

Rethem – Oft wurde schon diskutiert, was mit der alten Rathaustür Rethems geschehen soll. Viele fänden es schade, wenn die mit Schnitzereien versehende Flügeltür wegkommen würde. „Es liegt den Bürgern am Herzen, dass sie einen Platz findet“, sagt auch Samtgemeindebürgermeister Björn Symank.

Daher war dies auch Thema bei der Sitzung des Rates der Samtgemeinde Rethem am Donnerstag. Zwei Vorschläge wurden für den Standort der Tür seitens der Verwaltung gemacht. Die erste Variante sieht vor, den einen Flügel der Tür vollständig an einem Standort im Rathaus zu befestigen und aus dem anderen Flügel die Schnitzelemente herauszutrennen, um diese dann im Eingangsbereich aufzuhängen.

Variante zwei, die bei einer Abstimmung mit Handzeichen schließlich gewählt wurde, sieht vor, dass alle vier Schnitzelemente aus den Flügeln getrennt und im Eingangsbereich (siehe Foto) angebracht werden. Zwei auf der linken und zwei auf der rechten Seite. Diese Variante hat einen Vorteil: Auf der Tür steht ein Spruch, dessen Teile jeweils auf die Schnitzereien beider Flügel verteilt sind. Sind die Schnitzereien an einem Standort, bleibt auch der Spruch zusammen. Dieser lautet: „Jeder Stand hat seine Ehre. Jeder Stand hat seine Pflicht. Was auch irgendeiner wäre, zu verachten ist er nicht.“ Da die Tür für die gewählte Variante auseinandergenommen wird, soll sie vorher noch professionell fotografiert werden.

Es wurde bei drei Unternehmen angefragt, einen Voranschlag für die Verlegung der alten Rathaustür abzugeben. Zwei Angebote kamen zurück. Die Ratsmitglieder wählten die kostengünstigere Variante für 1 080,52 Euro.

Im Vergleich zu der sehr diskussionsfreudigen Ratssitzung am Dienstag (wir berichteten) herrschte Donnerstag eine harmonischere Stimmung. Dienstag „knirschte es“ noch ziemlich, wie es Björn Symank ausdrückt, wegen „Beschwerden zum Umgang mit der Tagesordnung.“

„Daher hatte sich die Verwaltungsleitung am Mittwoch intern noch einmal mit den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates zusammengesetzt und in allen Bereichen Punkte identifiziert, die man besser machen kann“, so der Samtgemeindebürgemeister Rethems. Als Folge dessen lief am Donnerstag alles reibungsloser.

Viel harmonischer verlief die Sitzung des Rates der Samtgemeinde Rethem am Donnerstag. © Florian Adolph

Auch die Situation der Ortsfeuerwehr Frankenfeld wurde auf der Sitzung eingegangen. Aufgrund von Mitgliedermangel drohte ihr schlimmstenfalls die Umwandlung in eine Pflichtfeuerwehr. Um ihre Zukunft zu besprechen, wurde zu einer Einwohnerversammlung geladen (wir berichteten).

Auf der Ratsversammlung zeigte sich Symank zufrieden mit dem Ergebnis dieser Einwohnerersammlung. Es war gelungen die Aufmerksamkeit der Bürger für das Problem zu wecken. In Frankenfeld und Bosse sei die Feuerwehr zum Gesprächsthema geworden. Ein paar Interessierte haben sich schon gemeldet. In Bosse gab es sogar einige Neueintritte. Nichtsdestotrotz ist die Zukunft der Ortswehr Frankenfeld noch nicht gesichert. „Wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber das Ziel ist noch nicht erreicht“, so Symank.

Auch die Katastrophenschutzübung (wir berichteten) hat Bürgermeister Symank Revue passieren lassen. Alles in allem ist er zufrieden: „Es hat alles geklappt. Ich kann jetzt besser schlafen.“ Bei der Einwohnerfragerunde wand allerdings ein Bürger ein, dass nicht alles bei der Übung so glatt gelaufen sei. Da musste auch Symank zugeben: „An vielen Stellen, gibt es noch viele kleine Dinge, die wir besser machen können.“

Auch über die Energiekrise wurde diskutiert. Auf die gesamte Samtgemeinde kommen eine Viertelmillion Euro Mehrkosten an Strom und Heizung zu. Dem soll entgegengewirkt werden, zum Beispiel dadurch, dass die Außenstelle des Sozialamtes vorübergehend ins Rathaus zieht und das Heißwasser in der Sporthalle abgestellt wird.

Es kam weiterhin der Antrag von Felix Camphausen eine Push-Funktion für die Webseite rethem.de einzurichten. Der Gedanke ist, dass die Bürger dann dort einen Haken setzen können bei: „Ja, ich möchte Informationen erhalten“, sodass sie wichtige Meldungen automatisch auf das Handy geschickt bekommen, zum Beispiel Schulbusausfälle.

Ab 1. Januar muss auch die bisher steuerbefreite Kommunalverwaltung Umsatzsteuer zahlen. Zur Vorbereitung darauf wurde beschlossen, dass externe Unterstützer beauftragt werden können, um komplexe Fälle zu untersuchen.