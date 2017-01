Mehrere Bäume am Postweg radikal zurückgeschnitten

Rethem - Für Streit sorgen derzeit diverse Obstbäume am Rethemer Postweg. Das berichtete Stadtdirektor Cort-Brün Voige auf der jüngsten Ratssitzung. „Von 39 Bäumen wurden mehrere so verschnitten, dass sie teilweise abgängig sind.“ Es handele sich um kommunales Eigentum.

Er betonte, dass es sich nicht um eine Maßnahme der Stadt gehandelt habe. Ein Landwirt habe einen Unternehmer beauftragt, einige überhängende Zweige abzuschneiden. Dieser sei allerdings deutlich übers Ziel hinausgeschossen. „So war das vom Landwirt nicht gewollt.“ Nun gehe es darum, wie der entstandene Schaden wieder gutgemacht werden kann. In dieser Woche sei ein Ortstermin geplant.

Wolfgang Leseberg, SPD, wollte wissen, ob an eine strafrechtliche Verfolgung gedacht worden sei. „Das ist Sachbeschädigung.“ So massiv will Voige allerdings nicht vorgehen. „Der direkte Kontakt war da.“ Nun stehe entweder der fachgerechte Nachschnitt an oder, falls dies nicht mehr möglich sei, einne Nachpflanzung. Die sei allerdings nicht in der Größe der geschädigten Pflanzen möglich, da die Bäume dann meist nicht gut anwüchsen. Eine strafrechtliche Verfolgung sei für ihn nur angezeigt, wenn jemand versuche, sich „rauszuziehen“.

Leseberg entgegnete, dass das Vorgehen für ihn einfach nur dreist sei. Für ihn diene eine Strafverfolgung auch dem Schutz vor Nachahmern. Jonas Wussow (SPD) ergänzte, dass im Falle eines Strafverfahrens die Stadt auch Geld erhalte, falls das beauftragte Unternehmen Insolvenz beantrage. Heinz Bäßmann, CDU, forderte: „Die Bäume sind auf jeden Fall zu ersetzen.“ Sie seien als Ausgleichsmaßnahme gepflanzt worden. Dem stimmte Voige zu, betonte aber, dass der Landwirt gesagt habe, einen anderen Auftrag erteilt zu haben. Zur Klärung sei nun der Ortstermin vorgesehen.

