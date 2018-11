Konzert mit Sixtyfive Cadillac am Samstag im Rethemer Burghof

Publikumsnähe mit internationaler Band

+ © Burghof-Verein Das Publikum ließ sich beim jüngsten Konzert der Band im Burghof schnell zum Mittanzen animieren. © Burghof-Verein

Rethem - Veranstalter, Publikum und Band waren sich nach dem ersten Sixtyfive-Cadillac-Auftritt im Burghof einig: Das Konzert mit der zehnköpfigen Band war ein absoluter Höhepunkt und muss unbedingt wiederholt werden. Am Samstag, 24. November, ist es soweit, und alle, die beim ersten Konzert keine Karten mehr abbekommen hatten, sollten sich jetzt sputen. Noch bis heute Abend gibt es Karten im Vorverkauf für zwölf Euro in Walsrode in der Heine-Buchhandlung und bei Völxen sowie in Rethem in der Knips- und Kritzelkiste, bei Mode-Wulff und Hol' Ab!. Falls das Konzert bis dahin nicht ausverkauft ist, kosten die Karten an der Abendkasse 15 Euro.