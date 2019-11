Publikum so jung wie selten

Cornelius Fischer und „Feathers and Greed“ sorgen für Stimmung im Burghof

+ Die Band „Feathers and Greed“ präsentierte einen Mix aus Jazz, Pop und Rockmusik. Fotos: Bätje

Rethem – Der Spielmannszug gab anlässlich seines 70-jährigen Bestehens ein Konzert in der St.-Marien-Kirche, zwei Stunden später sorgten Cornelius Fischer sowie „Feathers and Greed“ für Stimmung im Burghof. Die Qual der Wahl stellte sich den meisten Musikfreunden in Rethem eher nicht, denn zu unterschiedlich sind die Musikrichtungen der beiden Gruppen. Den Freunden der Marschmusik dürfte weniger nach Jazzklängen oder Songs von Prince (Purple Rain) zumute gewesen sein.