Projekt „Dorfregion“: Auch Privatleute können Fördergelder beantragen

Informationsabend am 29. Mai in Böhme

+ © Stadtlandschaft Beispiel einer Maßnahme im Zuge der Dorfentwicklung: das Dorfgemeinschaftshaus in Bierde. © Stadtlandschaft

Böhme - Der Entwicklungsplan für die Dorfregion „von Bierde bis Wittlohe“ mit den Ortschaften Bierde, Böhme, Altenwahlingen, Kirchwahlingen, Groß und Klein Häuslingen, Otersen und Wittlohe wird zurzeit mit Hochdruck erarbeitet. Er bildet die Voraussetzung zur Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen ab dem Jahr 2019. Bürgerinnen und Bürger sowie weitere interessierte Akteure sind herzlich eingeladen, sich am Dienstag, 29. Mai, um 19 Uhr, in der Dorfgemeinschaftsanlage in Böhme über die Förderung privater Maßnahmen zu informieren.