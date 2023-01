Rethemer erfindet ein neues Fitnessgerät für Anfänger und Profis

Von: Florian Adolph

Das Power-S-Board: Shanat Ospanow präsentiert stolz seine Erfindung. © Florian Adolph

Das Power-S-Board ist bereits Shanat Ospanows zweites Patent. Der MDR zeigt einen Beitrag zu dem Gerät bei der Sendung „Einfach Genial“.

Rethem – Shanat Ospanow vom Fitnessstudio Fitness Factory Rethem ist ein Sporttherapeut mit einer erfinderischen Ader. In seiner Garage, nach seiner Arbeit, baute er den Prototyp seines Power-S-Boards. Er beschreibt dieses Gerät als ein „mobiles Fitnessstudio“, es soll ein Training des ganzen Körpers ermöglichen und dabei platzsparend und leicht zu transportieren sein.

„Ich musste immer Hilfsgeräte schleppen“

Die Idee kam Ospanow bei seiner Arbeit. „Ich bin sehr viel unterwegs bei verschiednen Vereinen und gebe funktionales Training und Krafttraining“, erzählt der Sporttherapeut. „Viele Vereine haben aber keinen Platz und kein Geld für große Fitnessgeräte. Ich musste immer Hilfsgeräte schleppen und genug für alle Teilnehmer zu transportieren war schwer. Viele davon konnte man auch nicht auf jedem Untergrund verwenden, wie Sand oder Rasen. Einige Geräte würden auch zum Beispiel Sportmatten aufschlitzen und zerkratzen.“ Diese Erfahrungen inspirierten Ospanow zum Bau eines neuen Fitnessgerätes. „Mein Power-S-Board kann alle Hilfsmittel ersetzen und ist auf jedem Untergrund verwendbar“, erklärt er sichtlich stolz.

Auf den ersten Blick wirkt seine Erfindung fast unscheinbar. Eine Schiene mit zwei Handgriffen. Es ist aber doch etwas komplizierter. Die Griffe können gedreht werden, ihr Abstand voneinander lässt sich ändern und sie können arretiert werden. Dies erlaubt es, mit dem Power-S-Board Übungen zu machen für Beine, Arme, Bauch, Schultern, im Grunde für alle Muskelgruppen, des ganzen Körpers, so Ospanow. Mit seinen circa 17 Kilogramm lässt es sich außerdem als Lang- und Kurzhantel nutzen. Es soll dabei für Fitnessprofis und Anfänger und auch für Zuhause geeignet sein.

Ospanow führt eine von vielen Übungen vor, die mit seinem Gerät möglich sind. © Florian Adolph

Von seiner Erfindung hat in der Zwischenzeit auch der MDR erfahren. „Der Sender hat mir eine E-Mail geschrieben, ob ich Interesse habe, mein Gerät bei der Sendung „Einfach Genial“ vorzustellen.“ Der Beitrag wird heute Abend um 19.50 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung kann auch in der ARD-Mediathek angeschaut werden.

Das Power-S-Board soll noch dieses Jahr in den Vertrieb gehen

Es ist bereits die zweite patentierte Erfindung in Deutschland, des Sporttherapeuten mit dem Talent fürs Basteln. Die erste war eine automatische Beindehnungsmaschine. Zu kaufen gibt es das Power-S-Board allerdings noch nicht. Dieses Jahr soll es aber in den Vertrieb gehen, wenn es nach Ospanow geht. Er sucht nur noch einen Vertriebspartner für die Massenproduktion. „Ich produziere es aber auch schon selber bei der Fitness Factory.“ In einer kleinen Werkstatt im Studio stehen bereits einige fertige Modelle sowie die Materialien zum Bau weiterer.

„Meine Erfindung ist ,Made in Rethem’ und so soll es auch bleiben. Es muss nicht irgendwo in China gebaut werden. Wir können auch kostengünstig und mit guter Qualität produzieren“, sagt Ospanow. Man kann das Power-S-Board zwar noch nicht kaufen, aber in der Fitness Factory ausprobieren.