Weihnachtsbaumverkauf in Häuslingen: Preise unverändert – seit 40 Jahren

Von: Klaus Müller

Am Freitag startet Otto Fröhlich zum 40. Mal seinen traditionsreichen Weihnachtsbaumverkauf an der Schulstrasse in Häuslingen. Bild: Klaus Müller © Müller, Klaus

Der Häuslinger Otto Fröhlich startet mit dem Verkauf von Nordmanntannen aus eigener Pflege. Seit 40 Jahren bietet er die Bäume zum selben Preis an.

Häuslingen – „Endlich kann es losgehen“, freut sich Otto Fröhlich, der gemeinsam mit Ehefrau Kerstin und einem weiteren Mitarbeiter am Freitag an der Schulstraße 2 wieder seine „gesunden“ Weihnachtsbäume anbieten wird. Bis zum 23. Dezember wird es die Nordmanntanne von den Plantagen rund um Groß-Häuslingen und aus Schleswig-Holstein geben. Prächtige Bäume, die er alle zum selben Preis anbietet, ganz gleich, wie groß sie sind.

„In den 40 Jahren Weihnachtsbaumverkauf haben wir den Preis noch nie geändert“, sagt der 70-jährige Fröhlich, der eigentlich nie etwas mit Forstwirtschaft zu tun haben wollte, heute aber mit großer Akribie den Baum aus dem hohen Norden pflegt, dort, wo er gewachsen ist, und nach Hause in die Lüneburger Heide bringt. Viele Kunden aus nah und fern schätzen die Nordmanntanne aus Häuslingen, die auch in diesem Jahr einen besonders kernigen Eindruck hinterlässt und sicher in den Wohnstuben der Menschen lange ein Zuhause haben wird.

Verdienter Vorsteher im Deichverband war Fröhlich, hat Naturschutz fast schon von Kindesbeinen auf gelernt, weil Vater Otto in gleicher Tätigkeit engagiert und mit Worten, die überzeugten, die Allermarsch-Bauern vertrat. Später ist er in den Rat eingezogen und wollte eigentlich an die Produktion mit Saatkartoffeln heran. Sogar eine Kartoffelhalle war schon geplant, bis ihn eine plötzliche Krankheit in eine andere Richtung zwang. „Dass ich den neuen Weg gegangen bin und mich nur noch auf den Weihnachtsbaum konzentriert habe, war die einzig richtige Entscheidung“, sagt Fröhlich heute. Kräftig packt er an, um die nächsten Tannenbäume in Reih und Glied direkt am Haus abzustellen.

5 000 Tannenbäume haben die Fröhlichs im letzten Frühjahr in den Boden rund um Häuslingen gesetzt. Dann kam die große Trockenheit – über 2 500 Bäume fielen ihr zum Opfer. Viel mehr Glück hatte Fröhlich mit seinen Tannen an der westlichen Nordseeküste. „In der jodhaltigen Luft dort wachsen die Tannen einfach besser, bilden sich stärker aus und kommen dann ganz ohne zusätzliche Düngung zu uns nach Hause.“ Man sieht den Bäumen die Qualität förmlich an. Fröhlich schwört auf seine Plantagen in Dithmarschen, wo er die Bäume nachhaltig aufzieht. „Immer wieder mal fahre ich dorthin, um das Gelände von Gras zu befreien. Aber das ist für mich ein schöner Ausflug in eine sehr beeindruckende Landschaft.“

Fröhlichs haben ihr kleines Lädchen in diesem Jahr geschlossen, wollen auch beim Verkauf ihres Geflügels einmal aussetzen und lieber mit den wunderbaren Berner Sennenhunden, die seine Frau züchtet, auf Spaziergang durch die Allerregion unterwegs sein. Für ihn so etwas wie ein Neustart nach einem sehr arbeitsreichen Leben. „Es geht mir einfach wieder gut.“