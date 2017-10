Plattdüütsche Tied im Heidekreis

Heidekreis - Das Forum Plattdüütsch in‘n Heidekreis veranstaltet erneut die beliebte Plattdüütsche Tied. Mit über 2 000 gedruckten Flyern lädt das Forum zu 23 Veranstaltungen landauf und landab im Landkreis ein. Insgesamt ist es wieder ein buntes Programm für die ganze Familie geworden, vor allem für diejenigen, die gern „Platt” hören, verstehen und sprechen.

Oskar Hein aus Dorfmark, gemeinsam mit Anke von Fintel vom Heidekreis Veranstalter, sagt: „Wir freuen uns sehr darüber, dass diese uralte Heimatsprache nicht vergessen wird und dass sich auch immer mehr jüngere Menschen für Plattdeutsch interessieren.”

Von Gilten bis Steinbeck und von Schneverdingen bis Rethem gibt es im ganzen Landkreis einen Reigen plattdeutscher Veranstaltungen: Gesprächsrunden, Theater, Gottesdienste, Diskussionen und vieles mehr. Der Eintritt ist jeweils frei. In Rethem wird am Sonntag, 29. Oktober, ab 15 Uhr, ein bunter Nachmittag bei Kaffee und Kuchen mit Oskar Hein stattfinden. Den Veranstaltungsflyer gibt es in den Filialen der Kreissparkassen oder auf der Homepage des Heidekreises unter „Aktuelles“.

Oskar Hein kündigte an, dass es nach dieser Veranstaltungsreihe ein weiteres plattdeutsches Highlight geben wird: Für die Eltern der Kinder, die in der Schule „Platt“ lernen, beispielsweise in Dorfmark und Düshorn, gibt das Forum einen Leitfaden heraus, damit die Eltern die Sprache gleich mitlernen können. „Wi snackt Platt… du ok?“, heißt es in diesem Büchlein.

Um „Plattdeutsch in der Pflege“ geht es in einem zweiten kleinen Buch, das für Berufe im Gesunheitswesen herausgegeben wird. Oskar Hein: „Ich habe diese Anregungen im Oldenburger Land gesehen und freue mich, dass ich es gemeinsam mit dem Landkreis auch hier anbieten kann.“ - mü