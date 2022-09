Muss jetzt in Frankenfeld eine Pflichtfeuerwehr her?

Von: Florian Adolph

Neben dem Einsatzfahrzeug in Frankenfeld: Die Bürgermeister Björn Symank (l.) und Sascha Wöhlk hoffen auf neue Freiwillige für die Feuerwehr. © Florian Adolph

Der Frankenfelder Ortswehr fehlt es an Mitgliedern. Nun droht die Wandlung in eine Pflichtfeuerwehr. Über die Zukunft ihres Brandschutzes beraten die Einwohner in einer Versammlung.

Frankenfeld – Wenn es brennt und Flammen aus dem eigenen Heim oder Arbeitsort schlagen, verlässt sich wohl jeder darauf, dass die Feuerwehr kommt und löscht. Aber was passiert, wenn diese keine Führung und nicht genügend Leute hat? Das ist eine Sorge, die in der Gemeinde Frankenfeld bittere Realität ist. Daher wird nun sogar der Wechsel von einer Freiwilligen zu einer Pflichtfeuerwehr in Betracht gezogen.

Ortsbrandmeister Niklas Badenhop, sein Stellvertreter Uwe Hennecke und einige von dessen Familienmitgliedern haben ihre Ämter niedergelegt. Es konnte bisher niemand gefunden werden, der bereit ist, diese Aufgaben zu übernehmen. Zusätzlich liegt die Zahl der Aktiven bei der Frankenfelder Ortswehr seit einigen Monaten deutlich unter der Mindeststärke.

Wenigstens 20 freiwillige Brandbekämpfer müssten es eigentlich sein, aber nur 16 sind es tatsächlich. Deshalb wurden, als Behelfslösung, bei Einsätzen in Frankenfeld bisher die umliegenden Ortsfeuerwehren, zum Beispiel die aus Bosse und Rethem, mit ausgesandt.

„Es ist ein Zustand, bei dem wir nicht untätig bleiben können“, sagte Björn Symank, Samtgemeindebürgermeister und Dienstherr der Feuerwehr. Er und Sascha Wöhlk, Bürgermeister der Gemeinde Frankenfeld, hatten aus diesem Grund für Freitagabend zu einer Einwohnerversammlung ins Dorfgemeinschaftshaus Frankenfeld eingeladen, um die Situation aufzuzeigen und mögliche Lösungsansätze zu finden.

„Die Bewohner sind besonders gefordert, denn Feuerwehr ist nichts, was von oben gestellt wird“, sagte Bürgermeister Symank. Es handele sich um eine „ureigene Aufgabe der Gemeinde und ihrer Einwohner“, heißt es in der Einladung zur Versammlung.

Die Bürgermeister erhoffen sich vor allem, dass sich wieder mehr Freiwillige für die Freiwillige Ortswehr engagieren. Sollte dies allerdings nicht geschehen, wären sie gezwungen, auch andere Mittel in Betracht zu ziehen. Diese könnten von strukturellen Anpassungen, wie der Fusion mehrerer Ortswehren bis hin zur Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr gehen.

Eine Pflichtfeuerwehr wäre allerdings nur das allerletzte Mittel, versichern Symank und Wöhlk. Sie möchten das freiwillige Modell, wenn es denn irgendwie möglich ist, beibehalten. Schon allein, weil eine Verpflichtung der Einwohner „ihre Motivation sicher nicht steigern würde“, drückte es Wöhlk aus.

Eine Pflichtfeuerwehr einzurichten, würde schließlich bedeuten, Menschen ohne Bezahlung dazu zu verpflichten, im Notfall ihr Leben zu riskieren.

Laut dem niedersächsischen Brandschutzgesetz wäre dies rechtlich allerdings möglich. Gemeinden unter 100 000 Einwohnern müssen sogar eine Pflichtfeuerwehr einrichten, wenn es ihnen nicht gelingt, eine Freiwilige Feuerwehr zu stellen. Auf die Frage, was denn wäre, wenn die Bürger sich einfach weigern, zu Notfällen zu erscheinen, antworteten Symank und Wöhlk, dass es in diesem Falle rechtliche Mittel gäbe, die sie anwenden könnten.

Außerdem erklärten sie, dass, wenn die Entscheidung falle, in die Pflicht zu gehen, zuerst diejenigen dran wären, die bereits eine entsprechende Ausbildung haben, also zum Beispiel ehemalige freiwillige Feuerwehrleute, die ausgeschieden sind.

Glücklich über diese Lösung wäre keiner der beiden. Allerdings sagte Björn Symank auch, dass es „eine ureigene Aufgabe eines Bürgermeisters“ sei, für den Brandschutz zu sorgen und dass, wenn sich niemand melden sollte, er auf jeden Fall etwas unternehmen müsse. Es sei hierbei zu erwähnen, dass laut Gesetz den freiwilligen Feuerwehrleuten keine beruflichen Nachteile durch ihr Ehrenamt entstehen dürfen, so Symank.

„Es ist wichtig, dass die Leute merken, dass eine Feuerwehr keine Selbstverständlichkeit ist und sie sich auch selber darum kümmern müssen“, erklärte der Samtgemeindebürgermeister. „Aber nicht alleine – wir stehen an ihrer Seite.“