Irmgard Prigge hat therapeutisches Reiten im Landkreis aufgebaut

Irmgard Prigge in ihrem Haus in Altenwahlingen.

Altenwahlingen - Irmgard Prigge ist eine der profiliertesten Reitexpertinnen der Region. Kürzlich konnte die Altenwahlingerin gemeinsam mit ihrer großen Familie und mit vielen Freunden ihren 90. Geburtstag feiern. Sie blickt auf ein reiches Leben zurück, das durch die unbändige Liebe zu ihren Pferden geprägt war.

Wolfhard von Samson sagte einmal über Prigge, mit der er sich sehr verbunden fühlt: „Ich ziehe den Hut ganz tief vor dieser Frau. Sie hat die Reiterei in unserem Landkreis geprägt, hat sich vor allem mit betreuten Menschen auseinandergesetzt und ihnen das Leben leichter und schöner gestaltet.“

Tochter Claudia, die ihre Mutter nach Kräften unterstützt, ist ihre Nachfolgerin auf dem Reiterhof. Die Physiotherapeutin hat die Arbeit ihrer Mutter übernommen und arbeitet mit der Lebenshilfe und den Heidewerkstätten zusammen. Kürzlich fand die Weihnachtsfeier der Heidewerkstätten in Altenwahlingen statt. Irmgard Prigge: „Es war ein so schöner Tag in der Reithalle, mit einem Tannenbaum, der mit Möhren und Äpfeln geschmückt war. Und wir hatten alle großen Spaß.“

Sie sitzt mit Maunzi („so haben alle meine Katzen geheißen“) in ihrem tiefen Sessel und erinnert sich. Immer wieder kommt dieses stille, leise Lächeln in ihr Gesicht, aber manchmal ist auch die „ernste“ Hofbesitzerin zu sehen, die Irmgard Prigge, die streng sein konnte, immer einen geraden Weg ging und Probleme zu lösen hatte.

Auf einem „ganz kleinen“ Reitplatz fing alles an

So beispielsweise, als sie erfuhr, dass das Grundstück, das sie in den 70er-Jahren in Altenwahlingen kaufte, im Überschwemmungsgebiet der Aller liegt und dass dort eigentlich nicht gebaut werden darf. „Aber wir haben gekämpft und durften dann doch ein Gebäude errichten, das allerdings auf der Höhe der Allerbrücke gebaut werden musste. Darum ist es heute auch so erhöht.“

Gutes Trinkwasser gab es immer bei Prigges, sie hatten gebohrt, und die Nachbarn holten sich das Wasser für den „guten“ Tee. Der erste Reitplatz in Altenwahlingen sei nahe des Friedhofs entstanden, erinnert sich die 90-Jährige, „ein ganz kleiner Platz, auf dem Anfang der 70er-Jahre die ersten Reitturniere stattfanden. Hier trafen sich die Jugendlichen aus Altenwahlingen mit den Sachsenreitern zum ersten Mal“.

Irmgard Prigge war aus Düsseldorf nach Altenwahlingen gekommen, mit dabei ihre Töchter und vier Pferde. Der Eisenbahnwaggon fuhr bis Nienburg. „Und dann sind wir die Strecke bis zum Hof geritten.“

Prigge versorgte bis zu 50 Pferde auf ihrem Hof

Araber-Hengst Ismael, den ihr Vater in Düsseldorf gekauft hatte, war später nicht nur im Deckeinsatz, sondern wurde auch ein hervorragendes Reitpferd. In der Spitze wurden auf Hof Prigge 50 Pferde versorgt. Irmgard war passionierte Dressurreiterin und ging auf Strecke als Jagdreiterin zwischen Altenwahlingen und Groß Eilstorf. Dort stieß sie einmal mit einem Hirsch zusammen.

Gemeinsam mit Professor Dr. Klaus-Dieter Haehn von der Lebenshilfe Walsrode entwickelte Prigge in Altenwahlingen das damals im Landkreis einzigartige Therapiereiten mit „betreuten“ Kindern und Erwachsen. Es wurde zu einer wichtigen Lebenshilfe für diese Menschen.

„Alle Pferde sind auch heute noch in der Lage, mit diesen Menschen gefühlvoll umzugehen“, sagt Tochter Claudia. Sie erzählt zudem, dass ihre Mutter immer noch nicht aufgehört hat, in der Reithalle zu arbeiten. „Mit kleineren Gruppen, aber immer wieder voll im Einsatz.“ Eine Erkrankung hat sie jedoch etwas gebremst.

Menschen die Freude am Leben zurückzugeben ist ihr wichtig

Irmgard Prigge strahlt, wenn sie an die „goldenen Zeiten“ mit den „Betreuten“ und ihren Pferden denkt, aber auch an die vielen kleinen Turniere, die sie gemeinsam mit ihrer Familie durchführte und die bis zum heutigen Tag fortgeführt werden.

Leistungssport sei nie ihre Idee von der Reiterei gewesen, „aber manchmal waren für mich die Pferde wichtiger als die Menschen. Sie geben einem so viel“. Prigge hat auf ihre Weise unzähligen Menschen viel gegeben, hat mit ihrer leicht verständlichen, derb-charmanten Art dafür gesorgt, dass Menschen wieder Freude am Leben fanden.

An ihrem 90. Geburtstag wünschten ihr zahlreiche Gratulanten Gesundheit und noch viele schöne Jahre.

mü