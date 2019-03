Personalmangel in der Kita

Häuslingen – Die Gemeinde Häuslingen richtet eine zusätzliche Stelle mit 20 Wochenstunden für eine Erziehungsfachkraft mit der Qualifikation Erzieher/in im Kindergarten ein. Hierfür sprachen sich die Mitglieder des Gemeinderates am Mittwoch einstimmig aus.

Bürgermeisterin Dr. Kathrin Wrobel erläuterte, dass die Öffnungszeiten um zwei auf sechseinhalb Stunden ausgeweitet worden seien, was berufstätigen Eltern entgegenkomme. Daraufhin sei ein verpflichtendes Mittagessen eingeführt worden. Das erweise sich im Kita-Betrieb als sehr förderlich für den Zusammenhalt und das Sozialverhalten der Kinder, erzählte Wrobel.

Das Problem sei, dass die Umstellungen mit Veränderungen in der Personalstruktur einhergehen müssten. Die Stundenzahl für beide Erzieherinnen sei erhöht worden. Wegen der längeren Arbeitszeit hätten beide nun jeweils eine halbstündige Pause einzulegen. Doch wer vertrete die Erzieherinnen in dieser einen Stunde täglich? Die neue Mittagskraft dürfe die Kinder laut Kita-Recht nicht mit beaufsichtigen. „Wir brauchen eine Fachkraft für eine Stunde täglich“, ärgerte sich Wrobel.

Als schwierig erwiesen sich Vertretungen in Urlaubszeiten und bei Krankheitsausfällen. Bisher seien diese von einer ehemaligen Kita-Kraft übernommen worden. Diese sei jedoch erkrankt. „Ein Ersatz konnte noch nicht gefunden werden.“

Der Landkreis habe die Kita überprüft und angemahnt, einen entsprechenden Personalbestand vorzuhalten. Geschehe dies nicht, könne die Betriebsgenehmigung entzogen werden. Es gebe einen Notfallplan, sagte die Bürgermeisterin. Falls im Krankheitsfall keine geeignete Vertretungskraft gefunden werde und keine Notgruppe mit maximal zehn Kindern eingerichtet werden könne, sei die Kita zu schließen.

„Wir brauchen Personal“, so Wrobel. Aber es gebe keine Erzieher auf dem Markt. Inzwischen sei die Lage so, dass Bürgermeister Fachkräfte in den Erzieherschulen abwerben würden. „Wenn wir keine halbe Stelle anbieten, kommt niemand.“

Die Gemeinde Böhme habe das gleiche Personalproblem. Bei einem Gespräch mit den Bürgermeistern und den Kita-Leiterinnen in der Samtgemeinde seien Wege gesucht worden, wie eine Stelle eingerichtet werden könnte, sagte Wrobel. Die unter Personalmangel leidende Kita Rethem könne keine Hilfe leisten.

Um die Kosten in Grenzen zu halten, gebe es einige Ideen, so Wrobel. „Wir haben uns geeinigt, dass die Gemeinde Böhme die neue Fachkraft für einen Tag in der Woche geliehen bekommt und 20 Prozent der Kosten übernimmt.“ Zudem sei es ihr gelungen, Förderprogramme ausfindig zu machen. Sofern Böhme QuiK (Qualität im Kindergarten) und Sprachförderung im gleichen Umfang geltend machen könne, ergäben sich acht förderfähige Wochenstunden. Zudem komme zumindest für die fünf Wochenstunden Pausenvertretung ein Personalkostenzuschuss nach dem Kita-Gesetz in Frage. „Die Restkosten belaufen sich auf circa 10 000 Euro. 2 000 Euro würde Böhme übernehmen. Dafür sind wir dann auf rechtlich sicherem Boden“, sagte Wrobel. Der Verwaltungsausschuss habe bereits empfohlen, die Stelle auszuschreiben. „Vom Haushalt her können wir das hinkriegen.“

Ratsmitglied Torsten Gudehus: „Ich bin dafür. Aber vielleicht sollten wir das Ganze künftig organisatorisch auf eine höhere Ebene stellen.“ Wrobel entgegnete, dass dieser Vorschlag bereits angesprochen worden sei. „Von den anderen beiden Kitas werden eine gemeinsame Organisation und ein Personal-Pool nicht gewünscht. Es muss erst richtig krachen, bevor sich was bewegt.“

Die Bürgermeisterin mahnte. „Wir müssen die kleinen Dorfkindergärten erhalten. Die gehören unter Artenschutz gestellt.“

Verwaltungschef Cort-Brün Voige versuchte, die Angst vor einer Schließung der kleineren Einrichtungen zu nehmen: „In Rethem ist keine Ausweitung möglich.“ Falls die Kinderzahl durch die neuen Baugebiete zunehme, würden eher die Kitas in Häuslingen und Böhme eine zweite Gruppe bekommen.

Deutlich äußerten die Ratsmitglieder Kritik. „Wir sind durch die Landespolitik in diese Situation geraten“, so Wrobel. Voige sagte zur Beitragsfreiheit: „Es bezahlen alle auf Dauer eine Sache, von denen einzelne nur jeweils für zwei bis drei Jahre profitieren.“ sal