Von Rethem zum Bahnhof Hodenhagen und zurück

Wird das Anrufsammeltaxi genutzt? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Die Ermäßigung durchs Deutschlandticket könnte zu einer höheren Auslastung beitragen.

Rethem – Ob Berufstätiger, Senior oder Schüler – Wer keinen Führerschein hat, kein Auto oder nicht mehr selber fahren kann, der schaut auf den Fahrplan, ruft eine Stunde vorher an, wählt Ein- und Ausstiegshaltestelle und schon geht es los – in der Samtgemeinde Rethem kommt das Anrufsammeltaxi (AST) vor allem als Ersatz, beziehungsweise Ergänzung für den öffentlichen Nahverkehr zum Einsatz.

Nutzer dieses Services profitieren jetzt auch vom Deutschlandticket. Wer das 49-Euro-Ticket vorlegt, bekommt, wie andere Zeit- und Jahreskarteninhaber, eine Ermäßigung von 50 Prozent auf den Fahrpreis. Aber wird der Service Anrufsammeltaxi überhaupt von den Rethemern angenommen?

Es wird „gut genutzt“, meint zumindest Tina Rathing, Inhaberin von Mietwagen Helms, so der Name des Taxiunternehmens, das die Fahrten im Auftrag der Verden-Walsroder Eisenbahn (VWE) durchführt. „Hauptsächlich wird es gerufen, um zum Bahnhof Hodenhagen zu fahren, oder von älteren Leuten für die Fahrt zum Einkaufen“, erzählt sie.

Auf Anfrage erzählt Samtgemeindebürgermeister Björn Symank allerdings, dass er in der Vergangenheit des Öfteren die Erfahrung machte, dass viele Leute gar nichts von dem Angebot wüssten und laut seinem Wissensstand das Sammeltaxi auch nicht übermäßig genutzt wird. Er weist jedoch auch darauf hin, dass seine Informationen einige Monate alt sind, und womöglich nicht mehr aktuell.

Darauf angesprochen, erklärt Tina Rathing: „Ob es viel oder wenig ist, liegt wohl im Auge des Betrachters. Wir als Taxiunternehmen finden, es läuft gut. Es gibt Monate, da wird es wirklich viel genutzt.“ Die Zahl schwanke zwar, aber es seien etwa zwei Fahrten pro Tag, die das Anrufsammeltaxi absolviert, schätzt Rathing. „Für manche mag das wenig sein, für andere aber ziemlich viel.“

Von Seiten der VWE (AllerBus) kam die Information, dass für Rethem und die angeschlossenen Ortschaften die Nutzung des AST vergleichbar mit anderen Rufbusverkehren ist. „Wir haben im vergangenen Jahr wieder das Niveau der Beförderungen von 2019, also vor der Pandemie, erreicht. Das bestätigt, dass das Rufbussystem seit Einführung heute fester Bestandteil des Mobilitätsangebotes in der Samtgemeinde Rethem ist“, so Henning Rohde, Geschäftsführer der VWE.

Auf die Frage, was Bürgermeister Symank von der Ermäßigung durch das 49-Euro-Ticket hält, entgegnet dieser: „Ich begrüße die Einführung des Deutschlandtickets, aber ohne ein gutes Öffentliches Personennahverkehrs-Netz (ÖPNV) bleibt es für die Bewohner hier auf dem Lande eher eine Randnotiz. Ich hoffe aber, dass die angedachten Erweiterungen, wie die Ermäßigung des Anrufsammeltaxis, auch hier zu einem Mehrwert führen.“

Jürgen Schulz-Karstens, der das AST im Auftrag des Landkreises Heidekreis verwaltet und auch kontrolliert, wie es genutzt wird, erwartet indes keine große Veränderung bei der Nutzung des Taxis durch die Ermäßigung mit dem 49-Euro-Ticket. Menschen, die ausschließlich das Anrufsammeltaxi nutzen, müssten bei einem ermäßigten Fahrpreis von 1,80 Euro schon oft fahren, damit es sich lohnt. Für Nutzer, die allerdings andere Dienste des ÖPNV nutzen, gäbe es einen klaren Mehrwert, findet Henning Rohde: „Für sie wird es sich rechnen.“