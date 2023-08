Uta von Salzen hinterlässt eine große Lücke

Schulleiterin Sandra Steinhoff-Schäfer (r.) dankt der scheidenden Kollegin. © Bätje

Lehrerin Uta von Salzen wurde in den Ruhestand verabschiedet. 36 Jahre lang hat die Langwedelerin in Rethem unterrichtet.

Rethem – „36 Jahre lang, seit 1987, habe ich an der Rethemer Schule unterrichtet. Die Tage, die ich aus gesundheitlichen Gründen gefehlt habe, kann man an den Fingern einer Hand abzählen“, stellte Uta von Salzen bei ihrem Rückblick auf mehr als drei Jahrzehnte an Rethems Schule fest. Doch an dem Tag, an dem sie feierlich aus dem Schuldienst verabschiedet werden sollte und zum letzten Mal ein fröhliches Zusammensein mit Kolleginnen und Kollegen, darunter viele ehemalige Wegbegleiter, vorgesehen war, schlug Corona zu. Uta von Salzen war eine der letzten, die es an der Londyschule erwischte.

Doch jedes Ding hat zwei Seiten. So erlebten die Rethemer „Schulmeisterinnen“ (sie sind an der Londyschule klar in der Überzahl) einen gelungenen Start in das neue Schuljahr. „Du darfst das jetzt nicht als Ende eines Lebensabschnittes sehen“, tröstete Schulleiterin Sandra Steinhoff-Schäfer die neue Pensionärin. „Sieh darin vor allem die Chance für einen Neuanfang“, wurde Uta von Salzen mit auf den Weg gegeben.

Meher als drei Jahrzehnte gependelt

Zuvor hatte die Pensionärin die mehr als drei Jahrzehnte Schuldienst Revue passieren lassen. Zu unterrichten habe ihr immer Freude bereitet, in Rethem habe sie sich sehr wohl gefühlt, ein Wechsel an eine andere Schule sei für sie nie eine Option gewesen, lieber hätte sie die tägliche Fahrerei zwischen Langwedel und Rethem in Kauf genommen. Dazu beigetragen habe vor allem das nette Kollegium, in dem sie sich immer gut aufgehoben gefühlt habe, auf dessen Unterstützung sie immer habe zählen können. Englisch, Politik und Geschichte seien ihre Schwerpunkte gewesen.

Zum Abschied gehört ein Lied. Frank Soibert mit der Gitarre und der Chor der Lehrerinnen und Lehrer der Londyschule. © Bätje

Unvergessen seien zahlreiche Klassenfahrten, bei denen man sogar „Krankenhäuser von innen“ kennengelernt habe. Dennoch, die positiven Erinnerungen überwogen bei Weitem.

Ganz besonders, so Steinhoff-Schäfer, habe sich Uta von Salzen immer bei der Organisation und Durchführung des Weihnachtsbasars eingebracht. Aber nicht nur in diesem Bereich hinterlasse die Pensionärin eine große Lücke. Konsequenz und Geradlinigkeit seien ihre herausragenden Merkmale gewesen. Ihren Schützlingen habe sie beigebracht, zu hinterfragen und zu bewerten. Rückhalt habe sie ihnen gegeben, aber auch Raum zur Selbstentfaltung gelassen. Etwas Wehmut klang mit, als die Schulleiterin feststellte, vieles habe sich im Laufe der Zeit geändert, zuviel Bürokratie habe Einzug in den Schulalltag gehalten. Mit einem Augenzwinkern sagte sie: „Es gab mal eine Zeit, da durften wir fotografieren und die Bilder im Schaukasten aushängen.“ Ein Seitenhieb auf den Datenschutz.

Zum Abschied „Mamma Mia“

Frank Soibert als Vertreter des Personalrates erinnerte daran, dass Uta von Salzen sich immer für die Belange ihrer Kollegen eingesetzt habe. Dann, das ist so Usus an der Londyschule, gab es ein Ständchen nach der Melodie von Abbas „Mamma Mia“ – „Uta geht jetzt nach Haus“. Dazu begleiteten sie die guten Wünsche all ihrer Rethemer Freunde, die, so betonten diese, sich freuen würden, wenn die Neupensionärin künftig mal vorbeischauen würde. „Hier bist du immer willkommen.“