Ein Paradies für Oldtimer-Fans

Er läuft und läuft und läuft: der VW Käfer, hier stilsicher in Szene gesetzt. - Fotos: Andermann

Rethem - Etwa 1 500 Besitzer alter Fahrzeuge sorgten beim gestrigen Oldtimertreffen am Rethemer Deich und im Londy-Park für eine Augenweide besonderer Art. Das Treffen historischer Vehikel findet traditionell am Himmelfahrtstag statt. Gestern zum zweiten Mal unter der Regie der Interessengemeinschaft (IG) Oldtimertreffen Rethem. Deren erster Vorsitzender Sascha Spyro betonte: „Wir freuen uns natürlich, dass trotz der ungünstigen Wetterprognosen circa 4 000 interessierte Besucher und Oldtimerfreunde gekommen sind.“

Die Besitzer der liebevoll gepflegten Fahrzeuge waren nicht nur aus dem Heidekreis, sondern auch aus den benachbarten Landkreisen Nienburg, Diepholz, Verden und sogar aus Düsseldorf gekommen, um ihre Oldtimer vorzustellen und mit den Besuchern zu fachsimpeln.

Werner Bruns aus Visselhövede war mit seinem von der Deutschen Waggon- und Maschinenfabrik in Berlin gebauten Amphibien-Fahrzeug in das Allerstädtchen gereist. Der Wagen, Baujahr 1961, der sich bereits seit 1968 im Besitz des 78-Jährigen befindet, ist mit einem Motor von Triumph ausgestattet, verfügt über 39 PS und ist ein Land- und Wasserfahrzeug. In früheren Jahren ist der Senior damit auch im Hamburger Hafen und auf der Weser bei Eissel unterwegs gewesen.

Mit von der Partie war gestern auch der „Ford Capri Driver Club“ Niedersachsen, der zu den „Stammausstellern“ des Oldtimertreffen gehört. Stefan Strangmann aus Hoya ist seit 30 Jahren in einem Ford Capri III unterwegs. Das Sportcoupé, das zwischen 1978 und 1984 in Köln gebaut wurde, gehört zu den Kultfahrzeugen. „Mein Capri ist mein ganzer Stolz“, sagte Strangmann.

Von A wie Alfa Romeo bis Z wie dem serbischen Zastava reichte die Palette der Oldtimer, die das Herz von manchem Automobil-Liebhaber höherschlagen ließ. Bekannter Marken wie Fiat 500, NSU Prinz, Ford 12M und Granada, BMW, Chrysler, Lloyd 600, Mercedes, Porsche, Opel Rekord und Kadett waren ebenso zu bewundern wie amerikanische Straßenkreuzer, Motorräder und Roller und historische Traktoren und Landmaschinen.

Bei zahlreichen Besuchern wurden beim Betrachten der Raritäten Erinnerungen geweckt. Und so nutzen Großeltern die Schau gerne, um den nachfolgenden Generationen die Automobile ihrer Kindheit zu zeigen.

Auch viele Hobby-Fotografen waren gestern nach Rethem gekommen, um Schnappschüsse von den vorgestellten Fahrzeugen anzufertigen. Denn so viele Oldtimer an einem Standort anzutreffen, ist eher eine Seltenheit.

Getränke und Imbissstände sowie eine Hüpfburg für Kinder rundeten das Oldtimertreffen ab. Es solle auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder stattfinden, berichtete Sascha Spyro, der sich besonders bei den rund 50 freiwilligen Helferinnen und Helfern bedankte. J msa