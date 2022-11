Start-up: Papier-Luftpolsterfolie aus Rethem

+ © Niemann Im Januar soll die Produktion mit der ersten Anlage starten. Hierfür benötigte Materialien stehen bereit. Fabian Solf zeigt eine Wickelhülse. © Niemann

Innovatives von der Aller: Das Start-up „Papair“ beginnt im Januar mit der Produktion am Bösselweg in Rethem.

Rethem – Rethem ist mitnichten das Silicon Valley, doch die ländliche Region kann durchaus ein attraktiver Standort für eine Unternehmensgründung sein, zum Beispiel für „Papair“.

Im März 2020 in Hannover gegründet

Christopher Feist, Fabian Solf und Steven Widdel haben das Start-up im März 2020 in Hannover gegründet. Hergestellt wird Luftpolsterfolie aus 100 Prozent Recyclingpapier, und parallel dazu entwickeln die Mitarbeiter innovative Technologien zur Herstellung nachhaltiger Verpackungsmaterialien. Die Gründer wurden unter anderem als „Bestes Start-Up Niedersachsen“ ausgezeichnet. Standort für die Produktion ist Rethem.

+ Luftpolsterfolie, die komplett aus Recyclingpapier hergestellt ist. © Niemann

Das erste Produkt, die Luftpolsterfolie, spart im Herstellungsprozess deutlich CO2-Emissionen gegenüber Luftpolsterfolie aus Plastik ein und ist zudem vollständig biologisch abbaubar. Wie Fabian Wolf im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt, leistet das Start-up einen wertvollen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz und hat dem aus Plastik hergestellten Pendant den Kampf ansagt. Die Produktion in Rethem soll im Januar starten, die Industriehalle von Heinrich Gümmer im Bösselweg bietet optimale Bedingungen.

+ Die beiden Hallen am Bösselweg in Rethem bieten Papair ausreichend Platz. © Niemann

Lob für Förderung durch den Heidekreis

Laut Fabian Solf habe auch die Förderung durch den Heidekreis Einfluss auf die Standortwahl gehabt. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der für das Start-up zuständigen Wirtschaftsförderung beschreibt Solf als sehr unkompliziert, und für Heinrich Gümmer findet er ebenfalls nur lobende Worte. „Dieses Entgegenkommen und eine solche Immobilie wird vermutlich im gesamten Speckgürtel von Hannover nicht zu finden sein“, so Solf.

Zweite Maschine soll ab Sommer 2023 Folie produzieren

Die Produktentwicklung befindet sich aktuell auf der Zielgeraden. „Im Dezember wird die Anlage zunächst beim Maschinenbauer in der Nähe von Augsburg aufgebaut, und im Januar soll es in Rethem losgehen“, erzählt der junge Unternehmer. Ein Maschinenanlagenführer wurde bereits eingestellt, ein weiterer soll folgen. Solf erzählt von der optimistisch stimmenden Auslastung der ersten Anlage mit einer Arbeitsbreite von 35 Zentimetern und von einer zweiten Anlage mit 80 Zentimetern, die Mitte kommenden Jahres in Betrieb gehen soll. Das Interesse am patentierten und zukunftsweisenden Verfahren, das das Gründertrio Ende September auch auf der Fachpack in Nürnberg, der europäischen Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse, erfolgreich präsentiert hat, bezeichnet er als groß. „Es ist ein Produkt, das für viele Branchen interessant ist, da es vielseitig verwendbar ist.“

Die Idee zur Luftpolsterfolie aus Papier ist Solf im Gespräch mit seiner Mutter gekommen, die in der Leuchtmittelindustrie arbeitet. „Immer mehr ihrer Kunden haben kunststofffreie Verpackungslösungen gefordert, und ich habe daraufhin zunächst mit einem Papierschöpfkasten für Kinder experimentiert.“ Durch seine Arbeit am Institut für Entrepreneurship der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst habe er die Idee im Rahmen eines Gründungsseminars weiter verfolgt und letztlich zunächst mit Christopher Feist und dann gemeinsam mit Steven Widdel umgesetzt.