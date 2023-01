Medicum in Walsrode: Drei Hausärzte und ein Neurologe

Von: Klaus Müller

Schauten sich die neuen Räumlichkeiten an: Sören Rievers von der KVN (l.), Bürgermeisterin Helma Spöring (2.v.r.) und Medicum-Betreiber Uli Schmitz (r.). Die Mediziner der Praxisgemeinschaft sind: Dr. Christoph Nelges (2.v.l.), Dr. Britta Bostelmann-Häusser (3.v.l.), Dr. Andrej Garen (Mitte) und Neurologe Dr. Jan Hanssen. © Klaus Müller

Eine neue Gemeinschaftspraxis öffnet am 6. Februar ihre Pforten und bietet eine Ergänzung des medizinischen Angebots in Walsrode.

Walsrode/Rethem – „Wir freuen uns sehr darüber, als neue Hausärzte in Walsrode an den Start gehen zu können“, sagt Dr. Britta Bostelmann-Häusser. Die Dorfmarkerin eröffnet Anfang Februar gemeinsam mit ihren beiden Kollegen Dr. Andrej Garen und Dr. Christoph Nelges ein Hausarztzentrum im neuen Medicum an der Moorstraße 78/80.

Die Nachfrage sei schon heute sehr groß, heißt es. Es würden außerdem 20 Bewerbungen für Mitarbeiter-Arbeitsplätze vorliegen. Das Zentrum arbeitet eng mit der Neuro-Praxis von Jan R. Hanssen zusammen, die sich im gleichen Haus in der ersten Etage befindet und mit der eine Praxisgemeinschaft besteht.

340 Quadratmeter Fläche bieten viele Behandlungsmöglichkeiten

Das neue Hausarztzentrum öffnet am Montag, 6. Februar. Auf einer Fläche von insgesamt 340 Quadratmetern bietet es viele Behandlungsmöglichkeiten in hell gestalteten Räumen. Es ist an neuesten technischen Entwicklungen ausgerichtet. „Uns macht es schon heute Spaß, hier zu arbeiten“, zeigen sich die beteiligten Ärzte sicher. Britta Bostelmann-Häusser könnte in den großzügigen Räumlichkeiten sogar noch einen vierten Hausarzt unterbringen. Dr. Andrej Garen und Dr. Christoph Nelges hätten langjährige Erfahrung in der Behandlung und Betreuung von Patienten in Hausarztpraxen in Walsrode und Umgebung.

Dr. Britta Bostelmann-Häusser und Dr. Andrej Garen sind hausärztlich tätige Internisten. Dr. Christoph Nelges wird in Kürze seine Facharztprüfung zum Allgemeinmediziner absolvieren. Dr. Jan R. Hanssen, Facharzt für Nervenheilkunde, war bis Ende Dezember in leitender Funktion in der Sektion Neurologie des Heidekreisklinikum Soltau tätig. „Alle vier sehen mit großer Freude ihrer Arbeit entgegen und haben sich die neuen Räumlichkeiten nach ihren Vorstellungen und gemäß den medizinischen Anforderungen nach neuesten Standards ausgebaut.“

Das neu gebaute Medicum in Walsrode. Nach Aussage des Betreibers gibt es jetzt auch einen Interessenten für eine Apotheke. © Klaus Müller

„Sie sind mit Hausärzten in Walsrode gut aufgestellt“, sagt Sören Rievers von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN). Probleme gebe es im Heidekreis allerdings bei Hautärzten und in der Rheumatologie. Mit Förderprogramm werde versucht, Mediziner gerade aus diesen Gebieten für den Heidekreis zu interessieren. „Wir sind ständig bemüht, die Qualität und das Angebot zu verbessern“, sagt Sören Schmitz. Auch bei den Kinderärzten wolle die KVN ansetzen.

Terminvereinbarungen ab dem 1. Februar möglich

Über die Homepage unter www.hzm-walsrode.de sind Terminvereinbarungen bereits ab dem 1. Februar möglich. Telefonisch und persönlich können unter 05161/972-9090 ab 6. Februar Termine vereinbart werden.

Die Neuro-Praxis im Medicum ist ab Montag, 6. Februar, zur Terminabsprache kontaktierbar. Die Terminanfragen können ab 9 Uhr per E-Mail an termin@neuropraxis-walsrode.de oder telefonisch unter 05161/9729080 erfolgen. Wenn möglich, wird darum gebeten, eine E-Mail zu senden mit der Angabe der eigenen Telefonnummer und, wenn gewünscht, einem Stichwort zum Vorstellungsgrund. Das Neuro-Praxis-Team meldet sich dann zur Absprache des Vorgehens.

Wie in Walsrode stellt sich die hausärztliche Versorgung in der Samtgemeinde Rethem wie folgt dar: Rethems Samtgemeindebürgermeister Björn Symank: „Wir sind zurzeit auf Samtgemeinde-Gebiet im Bereich der Hausärzte noch einigermaßen gut aufgestellt.“ Zwei Allgemeinarztpraxen mit mehreren Ärzten ständen in Rethem und in den Dörfern der Samtgemeinde zur Verfügung. Für eine ländliche Region sei sie noch einigermaßen gut versorgt, auch wenn hier auf längere Sicht etwas passieren müsse. Symank würde sich freuen, wenn die kleine Physiotherapie-Praxis wieder besetzt würde. Durch die Ansiedlung des sich augenblicklich im Bau befindlichen Altenheimes erhoffe sich die Stadt, dass sich wieder eine Drogerie im Ort ansiedele. „Wir sind auf jeden Fall am Ball.“