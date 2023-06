Neues Gewerbegebiet an der Altenwahlinger Kreuzung ins Spiel gebracht

An der Altenwahlinger Kreuzung könnte eine Gewerbefläche entstehen. © Müller

Die Gemeindepolitik will ferner den Friedhof aufwerten: Partnergrabanlage und Allee in der Prioritätenliste ganz vorn.

Rethem – Kaum eine halbe Stunde tagte der Bau- und Friedhofsausschuss der Samtgemeinde Rethem am Mittwoch im Burghof. Es war ein interessanter Gedankenaustausch und es wurden einige wegweisende Beschlüsse gefasst.

Wichtig für Altenwahlingen: Für Maßnahmen auf dem Friedhof wird die Samtgemeinde jetzt einen Förderantrag einreichen – mit einem breiten Maßnahmen-Katalog, der die Anlage sichtlich aufwerten könnte. Verwaltungschef Björn Symank: „Wir werden uns in diesem Jahr den Friedhof in Häuslingen vornehmen. 2024 sollen Mittel für den Altenwahlinger Friedhof zur Verfügung gestellt werden. Bei den Vorschlägen haben die Gemeinden der Verwaltung umfangreich zugearbeitet.

Vorgeschlagen sind für Altenwahlingen folgende Maßnahmen: Die alte Lebensbaumhecke im Südwesten soll gerodet werden, um eine Fläche für individuelle Rasen-Sarggräber mit einem Pflanzstreifen zu schaffen. Angelegt werden soll eine Urnen-Partnergrabanlage mit direkter Namensgebung als Erweiterung des vorhandenen Angebotes der halbanonymen Urnenbeisetzung im Bestattungshain. Geplant ist ferner eine Neupflanzung einiger Bäume, um einen Allee-Charakter zu schaffen. Installiert werden zwei zusätzliche Wasserstellen. Erhaltenswürdige, historische Grabsteine sollen entlang des Weges gegenüber den Kriegsgräberanlagen aufgestellt werden

Geplant ist die Anlage eines Aufenthalts- und Kommunikationsbereiches am Weg gegenüber der Kriegsgräberanlage mit zwei Bänken und einem Tisch unter dem vorhandenen Laubbaum. Und zwei Bienenweiden werden an der südwestlichen Grenze sowie am neuen Aufenthalts- und Kommunikationsbereich geschaffen. Erneuert werden soll die abgängige Einfriedung durch Hecken aus Hainbuche oder Weißdorn. Der Zaun zwischen Friedhof und Bestattungshain soll durch Kletterpflanzen begrünt werden. Der Kapellenhaupteingang soll überdachr werden, um bei Trauerfeiern hier einen Kondolenztisch oder ein Pult aufstellen zu können und Trauergästen zumindest teilweise Schutz zu bieten.

Um für die Förderantragstellung entsprechende Angebote einzuholen, ist vom Rat der Samtgemeinde zu entscheiden, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Die Verwaltung wird die Kostenkalkulation noch in diesem Jahr einbringen.

Der Vorschlag für ein kleines Gewerbegebiet an der Altenwahlinger Kreuzung steht schon länger auf der Agenda der Gemeinde Häuslingen. Symank hat diese Idee aufgenommen und am Mittwoch lag eine erste Idee vor, über die die Ausschussmitglieder zunächst kräftig diskutierten. Symank brachte eine Fläche ins Gespräch. „Wir müssen auch auf dieser Allerseite Gewerbeflächen vorhalten, damit wir bei Anfragen schnell reagieren können“, überzeugte Symank die Politiker, die bei zwei Enthaltungen seiner Idee zustimmten. Auch wenn nicht alle bestehenden Gewerbeflächen in der Samtgemeinde ausgefüllt sind: Symank beobachtet in diesem Zusammenhang auch die Flächen am Rethemer Galgenberg. Hier gibt es keine neuen Erkenntnisse. mü