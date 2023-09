Neuer Spielplatz in weiter Ferne

Von: Lutz Bergmann

Auf der Worth bald Horst Udeweg? © Bergmann

Ein Antrag im Bau- und Umweltausschuss der Stadt Rethem wird wohl die an diversen Spielplätzen der Stadt geplanten Umbauten verlangsamen

Rethem – Ein neuer Antrag der .CDU/SPD-Fraktion, der vorgestern im Bau- und Umweltausschuss der Stadt Rethem vorgestellt wurde, sorgte für große Diskussionen. Denn er weicht in wesentlichen Punkten von der Beschlussvorlage ab, die der Ausschuss in den vergangenen Wochen erarbeitet hatte.

Bislang wollte der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Rethem die Spielplätze an der Berliner Straße, Danziger Straße und den Spielplatz Stöcken umbauen oder ergänzen. Das Vorhaben wurde in den vergangenen zwei Monaten mit großer Vehemenz vorangetrieben, der erste Förderantrag sollte bereits in diesem Monat und die anderen im nächsten Jahr gestellt werden.

Dieser Fahrplan stand auch in der Beschlussvorlage, über die im gestrigen Bau- und Umweltausschuss der Stadt Rethem abgestimmt werden sollte.

Doch dann trug Jan Ole Oestmann (CDU) eine neue Beschlussvorlage vor, die erhebliche Änderungen mit sich brächte. Zwar soll der „Mehrgenerationenplatz an der Berliner Straße weiterhin der Hauptstpielplatz der Stadt werden – der Förderantrag aber aufs nächste Jahr verschoben werden.

Vorher soll aus der Wiese hinter den zwei Tennsiplätzen im Londypark, dem sogenannten 3. Tennisplatz, ein Multifunktionsplatz für Jugendliche werden und der Spielplatz an der Danziger Straße zu einem Bolzplatz. Zusätzlich soll der Platz am Minigolfgebäude (am Eingang des Londy Parks) durch ein oder zwei Spielgeräte ergänzt werden. Ein Förderantrag für diese Projekt soll bis zum 30. September dieses Jahres im Rahmen der Dorfregion gestellt werden.

Des Weiteren will die CDU/SPD den Spielplatz an der Londy-Grundschule weiter unterhalten, die in Rethem-Moor und Stöcken überprüfen lassen und bei dem in Wohldorf erst einmal die Grundstücksfrage klären.

Die Reaktionen auf den neuen Antrag fielen heftig aus. „Ich bin überrumpelt“, sagte Ute Feldmann, Vertreterin der ASGL. „Das jetzt zu bringen, nachdem wir drei Mal darüber geredet haben, finde ich unglücklich“, ergänzte sie.

Auch Bürgermeister Björn Symank zeigte sich alles andere als glücklich über den Zeitpunkt des Antrags. „Wir wollen jetzt Förderanträge stellen“, sagte er in Bezug auf den Spielplatz in der Berliner Straße. Die Bürger hätten in den vergangen Wochen mitbekommen, dass wir Veränderungen vorhaben. „Wir können sie jetzt nicht mit einem Bolplatz, einem Basketballkorb und zwei Wackeltieren hinhalten“, sagte er.

Jan Ole Oestmann rechtfertigte den neuen Antrag damit, dass der Ausschuss das vorige Konzept noch nie so richtig besprochen hätte. Er könne über eine Sache, die erst so kurz im Gespräch sei nicht so schnell entscheiden, fügte er hinzu.

Letztendlich wurde der Antrag der CDU/SPD angenommen und wird somit dem Rat der Stadt Rethem als Beschlussvorlage am 19. September vorgelegt.

Christina Stoffers von Arealdesign, Entwicklerin des Konzepts für die Spielplätze in der Berliner Straße, Danziger Straße und in Stöcken zeigte sich etwas überrascht von dem Antrag. Sie hält es zwar für sinnvoll, dass die Anträge für die Spielplätze nacheinander eingereicht werden. Ein Aufschub der Anträge, warnt sie, habe allerdings erhebliche Konsequenzen. „Nächstes Jahr Antrag stellen, bedeutet, übernächstes Jahr wird etwas gebaut“, sagt sie. „Ich weiß nicht, ob das so klug wäre“, fügt sie hinzu.

Im weiteren Verlauf des Ausschusses wurde darüber abgestimmt, wie die Straße Auf der Worth künftig heißen soll. Am meisten Stimmen fanden sich für die Idee, den ehemaligen Samtgemeindedirektor zu ehren, indem man die Straße in Horst Udeweg umbenennt. Zwei Befürworter fanden sich auch für den Vorschlag Auf der Worth als Namen beizubehalten.

Was auch noch dsikutiert wurde und letztlich Zustimmung fand: Der Bauausschuss sprach sich dafür aus, dass die Erweiterung der Biogasanlage von Jochen Oestmann eines städtebaulichen Vertrages bedarf. Das bedeutet, dass die Planung von der Stadt übernommen wird, die Kosten für die Planung aber vom Unternehmer.