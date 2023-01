Rethem: Neue Krippengruppen benötigt

Von: Klaus Müller

Der Kindergarten in Böhme – hier soll bald eine dritte Betreuungskraft eingestellt werden. © Müller

Ratsmitglieder aus der Samtgemeinde sprechen über die Betreuungssituation für Kinder. Deutlich wird: Es gibt zu wenig Krippenplätze.

Rethem – Eine Arbeitssitzung für die Mitglieder aller Räte der Samtgemeinde Rethem zum Thema „Neue Kinderkrippe in der Stadt“ am Montagabend im Burghof war von guter Stimmung und vielen Informationen geprägt.

Wie Samtgemeindebürgermeister Björn Symank auf Anfrage mitteilte, habe die Verwaltung in dieser nicht öffentlichen Sitzung ein Konzept präsentiert, das von den Politikern mit großem Interesse entgegengenommen worden sei.

Bedarfszahlen für Kinderkrippen in der Samtgemeinde – auch vom Landkreis vorgelegt – zeigen, dass die Samtgemeinde künftig sogar zwei neue Gruppen benötigt, die geplanten Neubaugebiete noch nicht eingerechnet. Symank: „Wir haben über alle Varianten diskutiert, sehr sachlich, und eine Probeabstimmung zu unseren Vorschlägen gemacht. Dabei gab es unterschiedliche Tendenzen.“ Ein Neubau werde bevorzugt, allerdings hätten die Teilnehmer an die besondere finanzielle Lage der Kommunen in der Samtgemeinde gedacht. „Zwei Räte haben bereits eine klare Entscheidung fällen können, zwei andere nicht“, sagte Symank. Es wurde festgelegt, dass die Räte diesen wichtigen Punkt noch einmal im eigenen Haus besprechen werden.

Symank: „Wir werden auf das Thema allerdings schon jetzt in der kommenden Sitzungsperiode eingehen.“ Allein vier Ausschüsse werden sich in Rethem mit dem Thema beschäftigen müssen.

Symank konnte auch berichten, dass es gelungen sei, eine Tagesmutter zu finden, die in dieser Woche in eine städtische Wohnung in der Bahnhofstraße in Rethem einziehen und dort in Kürze mit der Kinderbetreuung beginnen werde. Zunächst müssten allerdings noch einige Einrichtungsgegenstände für die Räumlichkeit gefunden werden. Die Stelle sei befristet und eigentlich Kreisaufgabe. „Aber wir können damit eine dringend benötigte Stelle erst einmal ausfüllen. Die Frau sei bereits in Böhme als Tagesmutter tätig gewesen.

Auf der Suche ist die Samtgemeinde nach einer dritten Fachkraft für den Kindergarten in Böhme. Bewerbungsgespräche laufen. „Wir sind guter Dinge, dass wir bald eine Kraft finden werden.“ Sie könnte dafür sorgen, dass die Böhmer künftig drei weitere Kindergartenplätze anbieten können.