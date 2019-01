Nach der Party ist vor der Party

Rethem – Zum Glück war ein Wind aufgekommen und hatte die Nebelschwaden vertrieben, die zumindest am Morgen noch über dem Allertal gehangen hatten. So konnte das Silvesterfeuerwerk am Londypark doch noch zum erhofften Spektakel werden. Aus nah und fern waren wieder die Zuschauer herbeigeströmt. Wie viele es insgesamt waren, lässt sich schwer sagen.

Nicht nur auf dem Burghofgelände herrschte Gedränge, die Zuschauer standen auch auf dem Deich in Dreierreihen, hatten die Allerbrücke in Beschlag genommen und wer dem Gedränge ausweichen wollte, parkte mit seinem Auto auf der ehemaligen Pappelallee zwischen der B 209 und Kirchwahlingen.

Losgegangen war es bereits gegen 22 Uhr, von da ab sorgten nämlich die DJs Jens Uwe Meyer und Dennis Köther dafür, dass den Gästen nicht nur warm ums Herz wurde. An den Buden, die man nach dem Weihnachtsmarkt gar nicht erst abgebaut hatte, konnte man sich mit heißen

Getränken versorgen, bei der frühlingshaften Temperatur zog so mancher aber den Gerstensaft vor.

Die Organisation der Veranstaltung hatte in diesem Jahr der Rethemer Gospelchor übernommen, dessen Mitglieder nicht nur für den Ausschank zuständig waren, sondern sich auch mit einer Spendenbüchse unter das Volk mischten – in der Hoffnung, Pekuniäres für das Feuerwerk 2020 aufzutreiben.

„Es war wieder eine tolle Silvesternacht“, kann man als Gesamteindruck so stehenlassen. Mehr als 2000 Besucher waren zum Silvesterfeuerwerk auf das Gelände des Rethemer Burghofes und in den Londypark geströmt und freuten sich über die vielen bunten Raketen, die gen Himmel stiegen. Ein kurzlebiges Vergnügen, das nicht einmal annähernd erahnen lässt, was an Aufwand dahintersteckt.

Zunächst einmal ist das Ereignis finanziell ein Kraftakt. Man munkelt, es gäbe Sponsoren, die nicht genannt werden möchten, in den Rethemer Geschäften stehen das ganze Jahr über Spendendosen und selbst am Silvesterabend wurde bereits wieder für das kommende Jahr gesammelt.

Doch selbst wenn finanziell alles stimmt, ist die Veranstaltung noch längst nicht unter Dach und Fach. In diesem Jahr hatte Rethems St. Marien Gospel-Train die Ausrichtung übernommen. Das sah dann folgendermaßen aus:

Montag, 10 bis 12 Uhr, Umbau der Hütten, Abbau zweier Hütten, Strom und Licht installieren, Hütten mit Getränken bestücken. 19 bis 3.30 Uhr: Gemeinsames warmes Abendessen im Burghof, Glühwein und Apfelsaft erhitzen, Ausschank ab circa 21.30 Uhr, Hütten stromlos machen, Biertische raus und leicht aufräumen.

Neujahr: Hütten leeren, vier Hütten abbauen, Biertische in den Burghof, Burghofgelände und Londypark nach Müll und leeren Flaschen absuchen und einsammeln, Musikanlage abbauen.

Danach gab es Waffeln für alle Aufräumhelfer. Trotzdem: Alles nicht so schlimm, wenn das Wetter einigermaßen mitgespielt hätte.

Gestern Morgen um 9.30 Uhr, da hatte so mancher seinen Rausch noch nicht ausgeschlafen und drehte sich noch einmal auf die andere Seite, als rund 30 Männer und Frauen vom Gospelchor klitschnass durch den aufgeweichten Londypark und über den Deich stapften, um einzusammeln, was unachtsame Zuschauer einfach weggeworfen oder fallengelassen hatten. Immerhin: „Es war weniger, als wir dachten“, waren sich die Sängerinnen und Sänger einig. „Dennoch gehört unser Dank allen freiwilligen Helfern, ohne die es keine so tolle Silvesternacht gegeben hätte.“

Ein Wermutstropfen: Gewöhnlich stand ein Jahr vorher schon immer fest, wer die Ausrichtung der Silvesternacht im kommenden Jahr übernimmt.

„Bislang haben wir noch niemanden gefunden, der sich 2019/20der Aufgabe stellt“, bedauern die Chormitglieder und fügen hinzu: „Man sollte sich nicht abschrecken lassen. Denn es ist ein schönes Gefühl, wenn man im Nachhinein sagen kann: Das haben wir wieder einmal toll hingekriegt.“ Also auf ein Neues! bä