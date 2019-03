Nach Date betrogen

Opfer via Internet ausgesucht

Verden/Rethem – Alleinstehende Männer im fortgeschrittenen Alter sollen in das Beuteschema einer 47 Jahre alten Angeklagten aus Rethem gepasst haben. In 18 Fällen soll sie Männer, die sie über verschiedene Internetportale kennenlernte, um insgesamt rund 16 000 Euro betrogen haben. In drei weiteren Fällen soll sie sich mit einer 49 Jahre alten Angeklagten aus Walsrode des gewerbsmäßigen Diebstahls schuldig gemacht haben. Seit gestern müssen sich beide Frauen vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Verden verantworten.