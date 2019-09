Nabu sponsert Obstbäume

Heidekreis – Die Trockenheit der vergangenen Monate hat überall ihre Spuren hinterlassen. Auch so mancher Obstbaum hat die Dürreperiode nicht überlebt. Darum bietet der Naturschutzbund (Nabu) Heidekreis nach 2018 erneut seine Unterstützung bei einer Neupflanzung an.

Wer in der Pflanzsaison 2019/2020 gemäß der Devise „So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen“ handeln möchte, kann seine Rechnung einreichen und bekommt bis zu 50 Prozent des Kaufpreises für maximal vier Bäume erstattet. „Bei der Sortenwahl sollten unbedingt die Standortbedingungen und die jeweiligen Baumansprüche berücksichtigt werden“, rät Klaus Thiele vom Nabu. Er empfiehlt alte, regionale Obstsorten wie die Rote Sternrenette, den Finkenwerder Herbstprinz, den Wohlschmecker aus Vierlanden oder den Gelben Münsterländer Borsdorfer. „Da alte Apfel-, Birnen-, Zwetschgen- und Kirschsorten von unseren Vorfahren jahrhundertelang sorgsam genutzt, gepflegt und vermehrt wurden, weisen sie wertvolle Eigenschaften wie Robustheit und Krankheitsresistenzen auf“, teilt der Nabu mit. Und: Wer Obstbäume pflanzt, bietet zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum.

Als Kooperationspartner stehen Baumschulen wie die Firmen Willenbockel in Krelingen, Telefon 05167/325, Priebe in Kettenburg, Telefon 04262/94433, oder Soltauer Baumschulen, Telefon 05191/3450, Pflanzwilligen beratend zur Seite. Fragen zum Verfahren des auf insgesamt 1 000 Euro begrenzten Sponsorings beantwortet der Nabu unter Telefon 05164/1435. Anträge zur Kostenbeteiligung einschließlich Angaben zum Pflanzort und zur Bankverbindung können an den Nabu Heidekreis, Lehmbank 18, 29693 Eickeloh, gesandt werden.