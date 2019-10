Musikkabarett mit Überraschungen

Rethem – Christian Felski (Gesang) und Timo Kreis (Klavier) präsentieren am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr, im Rethemer Burghof ihr aktuelles Programm mit Liedern des bekannten deutschen Klavierkabarettisten und Wortakrobaten Bodo Wartke.

Die deutschsprachigen Lieder sind mal nachdenklich, mal brüllend komisch oder tieftraurig, aber immer unterhaltsam und mitreißend. In den ausgefeilten Texten geht es um die Liebe, das alltägliche Miteinander und die großen Fragen des Lebens. Felski und Kreis haben die Stücke von Bodo Wartke schon vor längerer Zeit kennengelernt und sind so begeistert davon, dass sie neben ihrem Studium hin und wieder mit einem Bodo-Wartke-Programm auftreten. Ein musikkabarettistischer Abend voller Überraschungen erwartet die Zuschauer, so die Pressemitteilung.

Timo Kreis sorgt mit seinem virtuosen Klavierspiel für markante Rhythmen und Basslinien und bewegt sich mit Fingerspitzengefühl gekonnt im Jazz-, Pop- und Blues-Bereich. Mit seiner Musik bildet er das Fundament, auf dem sich Christian Felski gesanglich frei bewegen kann. Felski interpretiert mit viel Einfühlungsvermögen, Professionalität und entsprechender Mimik und Gestik die anspruchsvollen und textreichen Lieder, die das Publikum immer wieder überraschen und erheitern werden. Wortspiele, kreative Reime und interessante Pointen charakterisieren das Programm.

Wer bis Donnerstag, 24. Oktober, per E-Mail an burghof.rethem@t-online.de oder telefonisch unter 05165/ 291585 (Karten-Hotline) verbindlich reserviert, zahlt zehn Euro für sein Ticket. An der Abendkasse kosten die Karten zwölf Euro.