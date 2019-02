Möglichst viele Einwendungen

Landvolk bereitet Stellungnahme zur Unterschutzstellungs-Verordnung vor

Altenwahlingen - Resignation, Frustration, Pragmatismus, Ratlosigkeit. Die Bandbreite der Stimmungen war groß, als Klaus Grünhagen, Geschäftsführer des Landvolk-Kreisverbands Lüneburger Heide, im Gasthaus Zur Linde in Altenwahlingen auf den Verordnungsentwurf zur Unterschutzstellung im Aller-Leine-Tal einging. „Keiner kann mir wirklich sagen, was ich machen darf und was nicht“, sagte eine Besucherin. „Sie dürfen die Fläche nicht zerstören“, lautet die lapidare Antwort des Referenten.